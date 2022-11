Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Le calme avant la tempête | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin se consolide au-dessus de 20 000 $ alors que les commerçants remettent en question le prochain mouvement.

Le prix Ethereum montre sa force en trouvant un support à un niveau clé.

Le prix de l’ondulation s’enroule de manière triangulaire et pourrait promouvoir une opportunité rentable dans les prochains jours.

Le marché de la cryptomonnaie est entré dans une nouvelle phase de consolidation. Des niveaux clés ont été identifiés pour estimer le prochain mouvement directionnel.

Le prix du Bitcoin au point mort

Le prix du bitcoin se négocie actuellement à 20 417 $ alors que les délais plus courts convergent, provoquant une action de prix semblable à une impasse. La dernière bougie de 8 heures montre que les baissiers ont réussi à clôturer la moyenne mobile exponentielle de 8 jours. De nombreux traders ont peut-être ouvert une position longue sur BTC lors du premier contact avec la moyenne mobile proche de 20 200 $. Ainsi, une chute en dessous de 20 200 $ pourrait déclencher un autre événement de liquidation.

Un outil de retracement de Fibonacci entourant la partie la plus forte du rallye de la semaine dernière montre que la fourchette de négociation actuelle n’est qu’un retracement de 38,2 %. Si les traders ne parviennent pas à tenir bon, la prochaine cible probable sera le niveau de retracement de 61,8 % à 19 900 $. Si le niveau de 61,8% de Fib échoue, la tendance sera menacée, avec des objectifs baissiers proches de la zone de liquidité de 18 900 $.

L’invalidation des perspectives baissières sera basée sur une brèche au-dessus des récents sommets de swing à 21 085 $. Si les haussiers peuvent franchir la barrière, un rallye supplémentaire égal à celui de la semaine dernière pourrait se produire. Une telle décision entraînerait une hausse de 10 % vers 22 400 $.

Graphique BTC/USDT sur 8 heures

Le prix Ethereum est proche d’un mouvement

Le prix d’Ethereum se consolide aux limites supérieures du niveau de 1 500 $ après un impressionnant rallye de 20 %. Le jeton de contrat intelligent décentralisé montre quelques signaux optimistes laissant entendre que la tendance haussière se poursuivra. \

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 573 $. Un outil de Fibonacci entourant la partie la plus forte du rallye de la semaine dernière montre qu’Ethereum a trouvé un support à partir du niveau de retracement de 38,2 %. Le recul peu profond peut être considéré comme une démonstration de la force sous-jacente des traders pendant le mouvement actuel.

Si le marché est véritablement haussier, une rupture au-dessus du niveau de 1 600 $ pourrait catalyser les traders écartés pour entrer sur le marché et cibler la zone de liquidité de 1 800 $ pour une hausse supplémentaire de 15 %.

Un canal de tendance Elliot Wave entourant les premières étapes du rallye explosif renforce l’idée que les traders ETH sont sur le point de se rallier en toute confiance. L’action des prix en escalier est plus élevée puisque la violation par l’ETH du niveau de 38,2% de Fib pourrait être considérée comme un modèle de calme avant la tempête. Un puissant afflux d’actions haussières sur les prix pourrait entrer et résoudre la fourchette actuelle.

La santé de la tendance haussière dépend de la baisse des niveaux de Fib restant non marqués. Une violation de la zone des 1 450 $ pourrait être problématique et induire une frénésie de vente. Si le scénario baissier se produit, le prix Ethereum pourrait être ramené dans la moyenne mobile simple sur 21 jours à 1 370 $. Cette action sur les prix entraînerait une baisse de 11% par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

XRP fait preuve de force

XRP se vend actuellement aux enchères à 0,46 $ car le prix a trouvé une résistance à la fois des moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours. Alors que le prix oscille en dessous des indicateurs, un plus bas plus élevé a été établi à 0,449 $. Le nouveau creux pourrait être la dernière étape du triangle enroulé entourant le prix du jeton de remise numérique depuis septembre.

Si le marché est véritablement haussier, une configuration classique du triangle Elliot Wave devrait catalyser une montée vers 0,66 $. Une rupture du récent sommet de swing à 0,49 $ pourrait être le déclencheur pour provoquer des traders mis à l’écart.

L’invalidation de la thèse haussière ciblant 0,56 $ pourrait se produire si les baissiers balayaient les plus bas à 0,449 $. Si les baissiers parviennent à marquer ce niveau, un événement de liquidation ciblant les creux d’octobre à 0,42 $ semble possible. Une telle décision entraînerait une baisse de 10 % par rapport au prix actuel du XRP.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

