Le prix du BNB est-il fixé pour une cassure de plusieurs mois suite à l’intégration du réseau Boba avec Binance Smart Chain ? | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin a augmenté de plus de 21 % au cours des dix derniers jours pour atteindre 319 $.

Une violation de 332 $ par BNB pourrait déclencher une vente, car les investisseurs tireraient des bénéfices pour la première fois en six mois.

La solution de couche 2 Boba Network devrait être intégrée à la chaîne BNB pour faire évoluer les dApps.

La Binance Smart Chain, également connue sous le nom de chaîne BNB, est la deuxième plus grande blockchain DeFi au monde. Cependant, la chaîne ne disposait d’aucune solution de couche 2 (L2), qu’Ethereum héberge principalement.

Cela a changé le 1er novembre lorsque Boba Network s’est intégré à la chaîne BNB. Cela pourrait potentiellement faire grimper le prix du BNB et l’aider à établir un nouveau sommet local.

Boba rejoint Binance Smart Chain

Dans un article de blog mardi, le réseau multichaîne L2 a annoncé que Boba Network et la chaîne BNB avaient conclu un partenariat. Cela permettra aux réseaux L2 et L1 de commencer leur intégration avec quelques protocoles DeFi, y compris SushiSwap, qui devrait être lancé sur le BOBA BNB L2.

En tant que premier L2 sur Binance Smart Chain, Boba permettra aux protocoles de la chaîne de bénéficier d’une blockchain plus rapide et moins chère. La chaîne BNB abrite actuellement plus de 490 protocoles DeFi, qui détiennent une valeur combinée de près de 6 milliards de dollars.

Accueillons BobaBNB ! Nous sommes ravis d’annoncer le lancement d’une solution de mise à l’échelle pour @BNBCHAIN! BobaBNB s’adresse à l’énorme base d’utilisateurs et à la communauté de développeurs permettant des contrats plus intelligents et des transactions ultra-rapides ️

1 FOIS pic.twitter.com/8IwGCbooJr – Réseau Boba x #BNBChain (@bobanetwork) 1 novembre 2022

Une option plus rapide et moins chère pour ces protocoles augmenterait le nombre d’utilisateurs et attirerait davantage de développeurs. Cela ferait de la chaîne BNB un concurrent solide d’Ethereum, qui est actuellement la plus grande chaîne DeFi avec une valeur totale verrouillée supérieure à 31 milliards de dollars.

De plus, cela pourrait également avoir un impact positif sur le prix de BNB, augmentant encore sa valeur.

Le prix de Binance Coin en hausse

Le prix de BNB avait maintenu une position haussière tout au long du mois de juin jusqu’à la chute en septembre suite à un rejet de la résistance critique de 332 $. Ce niveau de prix est resté inchangé depuis six mois maintenant. Mais avec la récente hausse de 21,08 %, la BNB s’en est rapprochée.

Une hausse au-dessus de 332 $ pourrait amener les investisseurs à liquider leurs avoirs puisque la cassure de plusieurs mois établirait le nouveau sommet local.

Cependant, la fourchette de 335 $ à 357 $ agit comme une résistance, ce qui rendrait difficile une nouvelle hausse pour BNB. Si l’altcoin échouait à la violation et déclinait, il testerait 299 $ comme niveau de support suivant. Et un nouveau prélèvement entraînerait un nouveau test de 259 $ par BNB, un niveau de support critique.

Graphique BNB/USD sur 1 jour

Cela pourrait être une opportunité pour les scalpers de récolter des bénéfices, mais les investisseurs feraient mieux de conserver leur BNB jusqu’à ce que le bloc de résistance soit éliminé.