La cassure haussière des prix EGLD est en danger alors qu’Elrond annonce une nouvelle plate-forme NFT et P2E | Cryptomonnaie

Le prix EGLD fait face à une résistance croissante à 60,00 $ au milieu de la formation d’un modèle de biseau ascendant.

Elron a publié Cantina Royale, une plate-forme NFT et P2E, sur son réseau principal.

Une clôture quotidienne au-dessus de 60,00 $ garantira que les perspectives haussières sur le prix d’Elrond étendent la jambe à 68,00 $.

Le prix EGLD est à un moment crucial qui pourrait décider de la direction qu’il prendra dans les prochaines sessions ou dans quelques jours. Un net mouvement haussier du support à 45,50 $ a ouvert la voie à une jambe étendue à 60,00 $. Cependant, une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau est essentielle pour sa prochaine phase de récupération qui vise 68,00 $.

Présentation de Cantina Royale – une plate-forme NFT et P2E sur Elrond

Elrond a annoncé lundi la sortie de sa nouvelle plate-forme de jeux et de NFT (jetons non fongibles) appelée Cantina Royale. Selon un article publié sur Twitter, Cantina Royale promet une « incroyable expérience de jeu basée sur la blockchain pour tous ».

Bien que Cantina Royale soit dans sa phase bêta de développement, Elrond mène déjà un programme sur invitation uniquement pour permettre un accès anticipé au jeu. Les détenteurs de NFT et les joueurs de la bêta ouverte sont automatiquement invités à participer.

Elrond suivra ce développement en publiant des versions de jeu pour les utilisateurs PC, Android et iOS. Les commerçants auront la possibilité de gagner des récompenses en plus d’accéder à un pool de prêt NFT. Des fonctionnalités telles qu’un système d’échange dans le jeu et la progression des personnages sont déjà en place.

La sortie de la plate-forme de jeu et de NFT Cantina Royale pourrait avoir un impact positif sur le prix d’Elrond, d’autant plus que les joueurs utilisent les jetons EGLD pour effectuer des achats dans le jeu. Les cas d’utilisation du protocole reçoivent également un coup de pouce, ouvrant Elrond à un public plus large. EGLD a beaucoup à gagner avec cette entrée dans les arènes NFTs et P2E (play-to-earn).

Quelle est la prochaine étape pour le prix EGLD ?

Le prix EGLD fait face à une congestion aiguë des vendeurs à 60,00 $ et à des perspectives potentiellement baissières présentées après la formation d’un modèle de biseau ascendant à court terme. Le RSI (Relative Strength Index) révèle que les acheteurs tiennent fermement le fort tout en cherchant un sursis au-dessus de 60,00 $.

Un biseau ascendant est un modèle fortement baissier qui indique qu’une tendance haussière dominante pourrait bientôt basculer vers la baisse. Dans le cas du prix d’Elrond, la pression de vente à 60,00 $ pourrait exacerber le risque d’un retracement des prix.

Graphique journalier EGLD/USD

Des opportunités de vente à court terme pourraient émerger alors que EGLD passe sous la ligne de tendance inférieure du biseau. Un objectif de profit de 9,71 % extrapolé à partir du point de cassure pourrait voir le prix d’Elrond retester le support à 52,00 $ avant de regagner du terrain à 60,00 $.

Pour les traders qui restent obstinément haussiers, les positions longues à court terme sont recommandées au-dessus de 60,00 $, avec le premier profit à 63,00 $. Si la tendance s’avère extrêmement haussière, le deuxième objectif de prise de bénéfices est la congestion massive des vendeurs à 68,00 $.