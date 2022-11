Prédiction du prix EOS Crypto – Court EOS et achat de D2T en 2022 | Cryptomonnaie

La crypto-monnaie EOSIO a connu une forte chute lorsque sa communauté a introduit le protocole Antelope. Ainsi, les investisseurs sont impatients de savoir si la récente flambée des prix est une ère qui change la donne pour le jeton EOS. Les alternatives rentables à l’investissement EOS sont Dash 2 Trade, Calvaria, IMPT et Tamadoge.

De plus, les investisseurs informés peuvent identifier le meilleur moment pour vendre EOS afin qu’ils puissent acheter à un moment plus bas ou plus rentable. En même temps, ils peuvent commencer à investir dans D2T. Cette prévente de crypto-monnaie est actuellement en cours, tandis que sa communauté continue également de s’étendre. Le contrat intelligent a également été validé par SolidProof, ce qui confirme que cet écosystème crypto est exempt d’arnaques.

Dans cet article, nous discuterons de l’avenir d’EOS et de la manière dont les investisseurs peuvent profiter de l’écosystème Dash 2 Trade. Les investisseurs peuvent également identifier d’autres pièces à fort potentiel de rendement substantiel.

Court-circuiter la devise EOS

Malheureusement, EOS n’a pas clôturé 2018-2021 sur une bonne note, car le prix a chuté à une moyenne de 2,56 $. Selon les prédictions des experts, la crypto-monnaie pourrait terminer cette année avec un prix moyen de 1,15 $. Pendant ce temps, la communauté est optimiste que le prix pourrait atteindre 20,33 $ d’ici 2030.

La vérité est qu’il n’y a aucun signe qu’EOS connaisse une énorme marge de prix de si tôt. Cependant, la communauté EOS et la Network Foundation restent attachées à la croissance de la crypto-monnaie. Ainsi, les investisseurs désireux de prendre un risque minimal peuvent vendre EOS à découvert. Cela comprend l’emprunt de pièces EOS et la vente à un prix élevé pour racheter la pièce à bas prix.

Les traders de crypto intéressés par la vente à découvert d’EOS peuvent commencer par ouvrir un compte de trading sur marge. Cependant, vous devrez sélectionner des échanges qui permettent des stratégies de trading sur marge. Vous devez également déposer certains actifs cryptomonnaies en garantie, tels que le stablecoin en dollars américains ou l’USDT.

Par ailleurs, il est essentiel de noter que la prédiction des prix basée sur un algorithme n’est pas la meilleure source d’informations pour un investisseur. Ainsi, les investisseurs en quête de profits massifs doivent diversifier leurs portefeuilles.

Les quatre principales crypto-monnaies recommandées actuellement sur le marché de la cryptomonnaie sont répertoriées ci-dessous.

Échange Dash 2

IMPT

Calvaire

Tamadoge

Commerce Dash 2 (D2T)

Autant le marché de la crypto-monnaie est volatil, autant les analystes financiers peuvent prédire les performances de la pièce pour l’avenir, même jusqu’à un record de dix ans. Ceci est généralement basé sur les performances, les projets futurs et la possibilité de créer une grande communauté cryptomonnaie. Sur la base des performances, Dash 2 Trade a un meilleur bilan qu’EOS.

Le Dash 2 Trade est une plate-forme qui sert de source de signal fiable pour les commerçants de crypto. Le système unique et innovant permet aux commerçants de crypto d’échanger des pièces et d’acquérir les informations nécessaires pour gagner plus d’argent. Heureusement, la devise semble être du côté positif des commerçants de crypto, comme en témoignent les plus de 500 000 $ réalisés le premier jour de l’événement de prévente.

Les personnes intéressées par le token D2T peuvent souscrire aux trois modèles disponibles. Le premier niveau est la version gratuite, qui ne nécessite aucun frais. Cependant, les fonctionnalités sont assez limitées, car les utilisateurs ne peuvent obtenir que des mises à jour sur les prix du marché.

Le deuxième abonnement fournit aux utilisateurs des mises à jour sur les préventes de crypto-monnaie, les données en chaîne et les outils de trading automatisés. Ces fonctionnalités sont disponibles pour 400 tokens D2T. D’autre part, le troisième abonnement ou abonnement premium coûte 1 000 jetons par mois. Aucune fonctionnalité n’est réservée aux utilisateurs de l’abonnement premium ; ils peuvent même profiter d’indicateurs de marché de qualité et d’alertes de portefeuille de baleines.

Depuis que la prévente de jetons D2T a été lancée sur le marché de la cryptomonnaie le 20 octobre 2022, les utilisateurs choisissent rapidement parmi les modèles d’abonnement à trois niveaux. Pendant ce temps, l’équipe D2T se réjouit de vendre 700 millions de jetons sur l’offre totale estimée à 1 milliard. Les investisseurs doivent acheter Dash 2 Trade pour profiter de cette opportunité, ce qui peut être fait en suivant les étapes ci-dessous.

Première étape : télécharger un portefeuille

Vous devez d’abord télécharger un portefeuille sur votre appareil mobile, soit le portefeuille Trust ou le portefeuille MetaMask. Après avoir téléchargé le portefeuille, rendez-vous sur la page officielle de Dash 2 Trade.

Deuxième étape : acquérir l’ETH

La plate-forme D2T n’a pas encore permis aux investisseurs d’acheter son jeton en utilisant la monnaie fiduciaire. Ainsi, il vous sera demandé de transférer des ETH ou d’utiliser un Transak pour acheter sur le site Dash 2 Trade.

Troisième étape : acheter D2T

Il s’agit de la dernière étape, où les utilisateurs peuvent déterminer le nombre total de jetons D2T qu’ils souhaitent. Vous devez également prendre note des frais d’Ethereum requis pour effectuer la transaction.

IMPT

IMPT est une crypto-monnaie verte qui gère actuellement plus de 4 millions de dollars lors de sa première saison de prévente. Il s’agit d’un record massif sur le marché de la cryptomonnaie, et la deuxième prévente doublera très probablement le prix actuel. Ainsi, les investisseurs peuvent maximiser le prix élevé actuel du marché avant le début de la deuxième prévente.

Cette crypto-monnaie est connue pour être écologique en permettant aux utilisateurs de brûler leurs crédits carbone en échange de certains jetons IMPT. L’équipe s’associe également à de grandes marques pour permettre aux utilisateurs qui achètent avec ces marques de gagner également des crédits carbone.

Calvaire (RIA)

De nombreux experts en crypto ont prédit un avenir rentable pour les investisseurs de Calvaria. Cela est principalement dû à la communauté massive que le projet a établie, avec 61 100 abonnés actuels sur Twitter. Pendant ce temps, les développeurs visent à introduire des projets plus passionnants dans l’écosystème Calvaria, comme une communauté DAO.

La méthode Play-to-Earn Duels of Eternity de Calvaria permet aux utilisateurs de gagner des jetons avec des jeux de cartes. C’est généralement intéressant, car les participants peuvent également se faire concurrence pour un prix plus élevé.

Tamadoge (TAMA)

La crypto-monnaie Tamadoge a publié son projet NFT depuis qu’elle a récemment été répertoriée sur la plate-forme OKX. La communauté des crypto-monnaies ne cesse de s’agrandir à mesure que les gens continuent d’acquérir leurs collections NFT. Ainsi, les investisseurs peuvent s’engager dans l’un des différents projets disponibles sur Tamaverse.

TAMA est un jeton mème qui assure le plaisir autant que les commerçants de crypto achètent et vendent pour gagner de l’argent. Ainsi, les commerçants sont autorisés à posséder un animal de compagnie virtuel pendant qu’ils entraînent ou construisent l’animal jusqu’à ce qu’il soit mûr pour la compétition.

Dernières pensées

Les investisseurs qui souhaitent gagner jusqu’à 10 fois plus peuvent investir dans l’une des crypto-monnaies ci-dessus. Plus encore, la disponibilité d’une grande communauté donne aux investisseurs une plus grande chance de vendre à un large public.

Cependant, vous devez suivre avec diligence la tendance du marché, en particulier lors d’un mouvement haussier. Vous pouvez également surveiller les projets plus passionnants de l’écosystème IMPT, y compris de nombreuses collaborations vertes.

