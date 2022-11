Le prix du Chiliz progresse vers 0,28 $ dans un contexte d’augmentation de la pression d’achat | Cryptomonnaie

Le prix de Chiliz sort d’un canal en hausse soutenu par une demande croissante pour le jeton.

Les baleines apportent leur support au rallye des prix du Chiliz.

Une résistance mise en évidence entre 0,24 $ et 0,25 $ pourrait saboter le passage à 0,28 $.

Le prix du Chiliz sort lentement et régulièrement du piège du marché baissier. Le Sports and Fan Token est en hausse de 4 % par jour et a attiré un peu plus de 500 millions de dollars en volume de transactions. Ses perspectives haussières peuvent potentiellement atteindre 0,28 $ à court terme.

Le prix du Chiliz continue sur sa lancée haussière

Le prix du Chiliz a rebondi sur le support légèrement au-dessus de 0,16 $ dans un schéma en forme de V. La reprise a cependant suivi les confins d’un canal haussier, avec une perspective haussière à 0,28 $.

CHZ s’est échangé depuis lundi au-dessus de la ligne médiane du canal – un mouvement qui pourrait entraîner une cassure plus rapide à 0,28 $. Le même support immédiat est en ligne pour protéger les haussiers des pertes soudaines si la tendance s’inverse à partir de la limite supérieure du canal.

Graphique de huit heures CHZ/USD

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) donne le dessus aux acheteurs. CHZ maintient un signal d’achat présenté le 21 octobre. La pression derrière le jeton continuera de s’intensifier tant que l’EMA (moyenne mobile exponentielle) à 12 jours (en bleu) se maintiendra au-dessus de l’EMA à 26 jours (en orange).

Il est important d’attendre que CHZ brise la résistance à 0,24 $. Les transactions peuvent être déclenchées légèrement au-dessus de ce niveau pour un mouvement brusque vers le prochain obstacle substantiel à 0,28 $.

Les baleines mettent leur poids derrière les perspectives haussières sur le prix du Chiliz

Les détenteurs de gros volumes avec entre 100 000 et 1 000 000 de jetons CHZ ont augmenté leur appétit pour le risque au cours du dernier mois. Cette cohorte d’investisseurs compte désormais 857 adresses contre 825 enregistrées au 1er octobre.

Le graphique ci-dessous montre que le prix du Chiliz est positivement corrélé aux activités des baleines – qu’elles vendent ou achètent. Par conséquent, dans des conditions de marché normales, CHZ pourrait maintenir les perspectives haussières intactes tant que les baleines remplissent leurs sacs.

Distribution d’approvisionnement de Chiliz

Une pause au-dessus de 0,24 $ pourrait préparer Chiliz à une bataille beaucoup plus importante entre 0,24 $ et 0,25 $. Selon le modèle IOMAP d’IntoTheBlock, près de 2 000 adresses ont acheté environ 955 millions de jetons CHZ dans cette gamme.

Modèle en chaîne Chiliz IOMAP

Les investisseurs doivent se préparer à se préparer à la bataille dans cette région d’approvisionnement, car les détenteurs vendent à leurs différents seuils de rentabilité. En d’autres termes, si le prix du Chiliz ne parvient pas à franchir cet obstacle, un retracement à 0,23 $ ou 0,20 $ serait plus probable.