Aperçu de la Fed : Alors que le marché de la cryptomonnaie connaît de plus petites hausses de taux à partir de décembre | Cryptomonnaie

Les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies, ont récemment trouvé un pied dans l’espoir que la Réserve fédérale (Fed) s’éloignera des hausses de taux d’intérêt géantes à partir de décembre pour mettre fin au soi-disant resserrement de la liquidité plus tôt que prévu et signaler la même chose lors de sa réunion du 2 novembre. Rencontre.

Cependant, les grandes banques d’investissement estiment que la Fed pourrait laisser la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux géantes et qu’un éventuel passage à des hausses de taux plus faibles n’impliquerait pas nécessairement une fin précoce du resserrement de la liquidité.

La Fed a relevé le coût d’emprunt de 300 points de base (pb) cette année, faisant vaciller les actifs à risque. La banque centrale devrait livrer sa quatrième hausse de 75 points de base mercredi, portant le coût d’emprunt dans la fourchette de 3,75 % à 4 %. Cela pourrait signaler une baisse à 50 points de base en décembre.

Les marchés semblent avoir pris de l’avance sur eux-mêmes en évaluant un ralentissement en termes de fréquence et d’ampleur des hausses de taux à partir de décembre. Les traders s’attendent à ce que le cycle de hausse des taux culmine à environ 4,8 %, en baisse par rapport au taux terminal de 5 % fixé il y a deux semaines, selon les contrats à terme liés au taux des fonds fédéraux. Le bitcoin a gagné 10% en deux semaines, tandis que l’indice du dollar a chuté de plus de 2%.

L’inflation reste collante, suggérant que la Fed n’a que peu de marge pour devenir accommodante et arrêter les hausses de taux de sitôt, ce qui est un signe négatif pour les actifs à risque.

Les données publiées vendredi ont montré que la mesure préférée de l’inflation par la Fed, le PCE de base, a augmenté de 0,5% d’un mois à l’autre en septembre, comme en août, laissant l’augmentation d’une année sur l’autre à 5,1%. C’est nettement plus élevé que l’objectif d’inflation annuel de 2 %. Par ailleurs, les coûts salariaux continuent d’augmenter au double du taux enregistré au cours des 15 dernières années.

La Fed pourrait continuer à relever les taux à un rythme plus lent pendant plus longtemps, ce qui pourrait faire monter les coûts d’emprunt bien au-dessus du taux terminal de 4,8 % prévu par les marchés.

« La Fed mettra l’accent sur la dépendance aux données la semaine prochaine. Ils obtiendront deux autres tirages NFP et CPI avant la réunion de décembre ; s’ils restent chauds, 75 points de base supplémentaires sont dans les cartes, sinon, une décélération à 50 points de base est possible », ont déclaré les stratèges. à Bank of America a écrit dans une note hebdomadaire envoyée aux clients vendredi. « Alors que le marché veut vraiment un pivot, plus lent ne veut pas dire plus bas. »

« La Fed n’a pas fini de remonter jusqu’à ce que les données le disent. L’IPC de base est à des sommets de cycle, le chômage U3 est à des creux de cycle. Les entreprises nous disent que leur principal défi est l’embauche. La Chine et les États-Unis se découplent. Les dépenses d’investissement augmentent. Alimentation et énergie sont de plus en plus rares. Les pressions inflationnistes semblent généralisées et de plus en plus enracinées. Les anticipations d’inflation à court terme ont augmenté. Le travail de la Fed n’est pas terminé », ont ajouté les stratèges.

Les économistes de la BofA prévoient une trajectoire de hausse des taux plus agressive par rapport aux projections de septembre de la Fed, qui montraient que le taux terminal culminait à 4,75 %. (BofA) (recherche mondiale de Bank of America)

L’équipe de recherche sur le crédit de Barclays a exprimé une opinion similaire dans la note hebdomadaire, affirmant qu’un biais potentiel pour des hausses de taux plus faibles ne marquerait pas un pivot accommodant dans le vrai sens du terme.

« La Fed doit voir l’inflation tourner et les conditions du marché du travail se détériorer avant de devenir significativement accommodantes. En tant que tel, nous pensons qu’il est susceptible de conserver l’option pour décembre, nous voyons donc une baisse supplémentaire limitée pour l’USD et pourrions voir le large rebond du dollar cette semaine « , a déclaré l’équipe de recherche sur le crédit de Barclays.

Un rebond du dollar pèsera probablement sur les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies. Le bitcoin a tendance à évoluer dans le sens opposé du dollar.

Lee Hardman, analyste des devises chez MUFG Bank, a déclaré dans la note client de mardi : « Si la Fed ralentit le rythme des hausses en décembre, cela n’indique pas nécessairement aussi que le montant total du resserrement effectué dans le cycle de resserrement actuel sera inférieur , bien que ce soit l’hypothèse initiale. »

« Il se pourrait que la Fed ralentisse le rythme des hausses mais continue finalement à marcher plus longtemps », a ajouté Hardman.

Voici ce qu’attendent les autres banques

Danske Bank

« Il est trop tôt pour adoucir la Fed, et nous recherchons une hausse de 75 points de base et une communication belliciste. La Fed doit encore augmenter de 150 points de base cette année, puis s’arrêter. »

ING

« Bien que nous puissions bien obtenir un « ralentissement » du rythme de resserrement à partir de décembre, il est clair que l’inflation est loin d’être vaincue, et les risques sont que les hausses de taux pourraient se poursuivre plus longtemps. »

Groupe SEB

« Nous nous attendons à ce que le président de la Fed, Powell, répète que la politique dépend des données et sera décidée réunion par réunion, mais aussi qu’il serait probablement approprié, à un moment donné, de ralentir le rythme des augmentations, gardant ainsi toutes les options. sur la table pour décembre, lorsque le FOMC publiera de nouvelles prédictions économiques et de taux. »