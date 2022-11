Le prix du XRP augmentera-t-il alors que Coinbase pèsera derrière Ripple dans la bataille contre la SEC ? | Cryptomonnaie

Coinbase a déposé une demande pour soutenir Ripple dans son procès contre la Securities & Exchange Commission des États-Unis.

Le directeur juridique de Coinbase a tweeté que l’échange avait demandé au juge Torres de déposer un dossier d’amicus curiae.

Les analystes prédisent une remontée des prix du XRP au niveau de 0,50 $ alors que la bataille juridique SEC contre Ripple tire à sa fin.

La bataille juridique SEC contre Ripple s’est intensifiée alors que l’échange de crypto Coinbase a demandé la permission à la juge Analisa Torres de déposer un mémoire d’amicus curiae. La bourse s’est jointe à un groupe commercial et à d’autres groupes pour faire valoir que le cas de la Securities & Exchange Commission (SEC) menace l’ensemble de l’industrie.

Coinbase se porte garant de Ripple dans une bataille juridique contre la SEC américaine

Coinbase, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie en volume d’échanges, a rejoint des groupes affirmant que l’affaire de la SEC américaine contre Ripple menace l’industrie de la cryptomonnaie.

La plateforme d’échange a rejoint la longue liste des alliés de Ripple et a déposé un plaidoyer auprès de la juge Analisa Torres demandant de déposer un mémoire d’amicus curiae. La principale plate-forme prévoit de soutenir le dossier de Ripple contre les allégations de la SEC selon lesquelles le géant du paiement aurait effectué une vente non enregistrée de jetons XRP.

La SEC fait valoir que Ripple a violé les lois sur les valeurs mobilières et considère le XRP comme un titre. Cependant, il s’agit d’un sujet de débat intense car de plus en plus de groupes de blockchain et d’organisations de crypto se prononcent en faveur du géant du paiement. Les experts estiment que la bataille SEC contre Ripple pourrait se terminer dès le premier semestre 2023.

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a déclaré dans une série de tweets le 31 octobre que l’échange avait demandé au juge président l’autorisation de déposer un mémoire amicus. Grewal a fait valoir que l’affaire est une définition « classique » de « l’importance d’un avis équitable ».

Coinbase demande au juge Torres l’autorisation de déposer un mémoire d’amicus curiae

Le dossier de Coinbase se lit comme suit :

Étant donné l’absence de réglementation de la SEC pour l’industrie de la crypto-monnaie, la question de savoir si la SEC a donné un préavis raisonnable avant d’intenter une action en justice contre la vente de l’un des milliers d’actifs numériques uniques sera souvent très factuelle, ce qui la rend particulièrement difficile. -adapté à l’arbitrage sur jugement sommaire.

L’échange reconnaît que Ripple et d’autres qui ont été soumis à une réglementation étendue par l’application sont seuls dans la lutte. Malgré un examen minutieux de Ripple, des produits ou services identiques dans l’industrie n’ont pas fait l’objet d’une telle chose. Cela met en évidence les dommages causés par une action en justice à l’ensemble de l’industrie de la cryptomonnaie.

Que se passe-t-il ensuite ?

Une fois ou si le juge Torres approuve la demande de Coinbase, l’échange rejoindra l’application de cryptomonnaie SpendTheBits et l’organisation à but non lucratif Investor Choice Advocates Network pour déposer un mémoire d’amicus curiae. Ces plates-formes ont reçu l’approbation de déposer des mémoires similaires et se tiennent aux côtés de Ripple dans la dernière étape de sa défense contre les allégations de la SEC.

Le prix XRP poursuivra sa marche en avant

Plusieurs analystes ont évalué la tendance des prix XRP/USD et ont noté que le prix de l’altcoin est resté largement inchangé au cours du mois dernier. Les gains réalisés par les détenteurs de XRP ont été anéantis avec la récente baisse du prix de l’altcoin.

Azeez Mustapha, un analyste crypto de premier plan, affirme que les traders tentent de prendre le contrôle du prix XRP. Après avoir franchi la résistance clé à 0,45 $, le prix du XRP devrait se diriger vers le prochain objectif de 0,47 $ et 0,50 $.

Tableau des prix XRP/USD

Cependant, si les vendeurs dominent, la pression baissière peut entraîner la rupture du support à 0,43 $. Le prix du XRP pourrait chuter aux niveaux de support de 0,39 $ et 0,36 $ si la baisse persiste.