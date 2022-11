C’est la meilleure nouvelle crypto-monnaie de 2022, et elle explosera de 50x en 2023 | Cryptomonnaie

Compte tenu de la volatilité du marché et des défis auxquels les investisseurs ont été confrontés ces derniers temps, on peut comprendre pourquoi les investisseurs peuvent trouver difficile de prendre une décision concernant le projet dans lequel investir.

Les pièces qui sont sur le marché depuis longtemps ont traversé vents et marées, ce qui éloigne les investisseurs d’eux vers les nouveaux projets qui montrent du potentiel. Un projet comme celui-ci est Dash 2 Trade, et un démarrage très réussi de la prévente montre que ce projet pourrait exploser par 50 d’ici la fin de 2023.

Il y a aussi IMPT, RIA et TAMA qui attirent l’attention des investisseurs, nous nous assurerons donc de les mentionner tous les deux. Allons-y !

Pourquoi Dash 2 Trade possède-t-il un potentiel aussi incroyable ?

Être un investisseur sur le marché de la cryptomonnaie peut être très difficile, et il est souvent mentionné à quel point il serait plus facile d’avoir un site Web qui servira de boussole parmi les projets de cryptomonnaie disponibles sur le marché. Eh bien, c’est exactement ce qu’est Dash 2 Trade car il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes sur la plateforme, et cela sera certainement très apprécié par les investisseurs qui veulent voir de vraies informations concernant les projets qui les intéressent. Parmi les fonctionnalités qui peuvent être trouvé sur la plate-forme est un constructeur de stratégie mais aussi une alerte de liste de crypto, ce qui peut être extrêmement utile.

Le jeton natif de la plateforme Dash 2 Trade est D2T qui sera l’outil permettant aux investisseurs d’explorer la plateforme et d’utiliser tous les avantages qu’elle peut offrir. Un autre aspect important de cette plate-forme est la possibilité d’obtenir des informations sur les nouvelles préventes afin de s’y mettre tôt et de les voir évoluer. Même si la prévente a débuté le 19 octobre, force est de constater qu’elle a un potentiel énorme puisque 2,5 millions de dollars ont déjà été amassés. La prévente est généralement le signe révélateur du succès futur, en particulier dans le monde de la cryptomonnaie, et à en juger par le début de la prévente de Dash 2 Trade, l’avenir s’annonce sûrement très prometteur !

Que peuvent obtenir les investisseurs en investissant dans des jetons D2T ?

Dès le début, les investisseurs peuvent compter sur de nombreuses choses. L’une de ces choses est un cadeau de D2T d’une valeur de 150 000 $, ce qui est un moyen pour l’équipe derrière ce projet très intéressant de célébrer le début et de montrer son appréciation pour l’engagement des investisseurs. Le nombre de jetons D2T qui seront en circulation au total est d’un milliard, et il n’est pas prévu d’augmenter ce nombre, ce qui est un moyen de stimuler la demande.

Par ailleurs, les investisseurs pourront utiliser D2T pour les abonnements sur la plateforme Dash 2 Trade et pour utiliser diverses fonctionnalités du tableau de bord. Au fil du temps, les investisseurs auront plus d’options où le jeton pourrait être utilisé, il y a donc beaucoup à attendre. Sachant que le prix d’un jeton actuellement en prévente est de 0,0476 USDT, c’est le prix le plus abordable auquel les investisseurs peuvent s’attendre, ce qui en fait le moment idéal pour se lancer et investir !

La prévente RIA a démarré avec beaucoup de succès

Un autre crypto qui est sur le point d’exploser est $RIA, le jeton natif de l’écosystème Calvaria. Le nombre total de jetons qui seront en circulation est d’un milliard au total. L’écosystème Calvaria est très attrayant pour les joueurs qui aiment les jeux de cartes mais qui ont également un œil pour les détails car cette plate-forme satisfait vraiment la soif d’éléments passionnants. Inspiré de la mythologie mexicaine, il a beaucoup à offrir. Basé sur le système play-to-earn, il donnera aux joueurs la possibilité de s’amuser mais aussi de gagner en le faisant.

Les cartes du monde de Calvaria sont soutenues par des NFT hébergés par Ethereum, ce qui indique que les joueurs deviennent propriétaires de tous les objets virtuels qu’ils ont la possibilité de collecter dans le jeu. Avec la prévente en cours qui vient de commencer il y a quelques jours, c’est certainement dans l’esprit de tous les investisseurs qui apprécient un bon jeu et veulent tenter leur chance pour explorer toutes les fonctionnalités qui leur sont offertes. Au moment d’écrire ces lignes, 142 000 USDT ont été levés, alors dépêchez-vous si vous voulez obtenir 100,0 $ RIA pour 1 USDT car le prix augmentera à l’étape suivante !

IMPT est sur le point de lever 11 millions de dollars

L’avenir du changement climatique semble prometteur avec une crypto-monnaie verte qui a un énorme potentiel pour faire une différence percutante ! Le système basé sur la blockchain d’IMPT permet aux personnes ou aux entreprises de réduire leur empreinte carbone en achetant, vendant et retirant des crédits. Les crédits carbone seront brûlés en compensation de l’empreinte carbone, et chaque fois que cela se produira, les investisseurs obtiendront un NFT. Le projet IMPT est très important pour le marché de la cryptomonnaie car il montre la volonté de faire quelque chose pour la préservation de notre planète et de contribuer aux efforts des personnes soucieuses de l’écologie pour réduire les dommages.

La prévente a commencé le 3 octobre et 10,1 millions de dollars ont déjà été levés, ce qui indique que la fin de la première étape de la prévente peut survenir beaucoup plus tôt que prévu, c’est-à-dire le 25 novembre. Au cours de cette phase de prévente, les investisseurs peuvent obtenir 1 jeton IMPT au prix de 0,018 $. À l’étape suivante, le prix augmentera et les investisseurs devront payer 0,023 $ pour un jeton, c’est pourquoi ils sont pressés d’obtenir autant de jetons maintenant que possible !

L’évolution de Tamadoge continue

La plateforme Tamadoge évolue lentement, et chaque étape de la feuille de route envisagée par l’équipe à l’origine de ce projet devient désormais une réalité. Son jeton natif est TAMA, et c’est un ticket pour que les joueurs explorent toutes les fonctionnalités de cette plate-forme. Puisqu’il s’agit d’une pièce de monnaie avec utilité, elle repousse la limite de ce que les pièces peuvent faire et élargit les options sur lesquelles les joueurs peuvent compter.

Pour commencer, les joueurs pourront frapper leurs animaux de compagnie et plus tard s’occuper d’eux jusqu’à ce qu’ils soient prêts à se battre avec d’autres animaux de compagnie. Par ailleurs, il est important de mentionner que Tamadoge est une combinaison passionnante de jeux d’arcade, de NFT et de la possibilité d’explorer le métaverse, connu sous le nom de Tamaverse, sur cette plate-forme. Actuellement, Tamadoge attire beaucoup l’attention des investisseurs en raison de sa passionnante collection NFT. Outre les NFT ultra-rares qui soulèvent beaucoup de poussière sur OpenSea, il y aura bientôt une collection de 21 100 NFT disponibles. Le battage médiatique autour de Tamadoge ne disparaîtra pas de sitôt, c’est pourquoi vous devriez vous dépêcher et investir avant que le prix des jetons TAMA n’augmente à nouveau !

Conclusion

Les opportunités d’investissement sur le marché de la cryptomonnaie sont rares, mais elles existent. Avec autant de projets lancés chaque jour et tous avec des résultats potentiels différents, il peut être difficile de décider lesquels réussiront, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Ces trois projets présentent certainement un énorme potentiel de croissance, et c’est une raison pour laquelle tant d’investisseurs veulent se joindre et pourquoi vous devriez aussi penser à investir !

Cet article est sponsorisé par FINIXIO