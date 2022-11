Dogecoin – Un chien guide pour la crypto ? | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin reste proche de 20,6 000 $, maintenant l’élan positif de la session américaine précédente. Hier, nous avons assisté à une tentative baissière agressive de déclencher une vente de bitcoins, faisant baisser le taux de 2 % en moins d’une heure. Pourtant, dans la zone proche de 20,3 000 $, les achats l’ont emporté et nous voyons des achats intrajournaliers systématiques à l’avenir.

La dynamique intrajournalière du prix de Bitcoin indique un ensemble soigné de positions longues et d’achats en baisse. Cela ne promet pas un rallye dans la crypto de sitôt, mais cela indique un intérêt croissant pour les investissements à long terme dans le secteur. En un an depuis que le prix BTCUSD a culminé à près de 69K, le marché a traversé deux étapes d’effondrement et a connu une longue consolidation depuis juin, renforçant la confiance que le fond est derrière nous.

Bitcoin a affiché des gains modérés en octobre (+4,1%, à 20 400 $) mais était pire que le S&P 500 (+8%). Novembre est considéré comme un mois réussi pour BTC, ajoutant 7 des 11 dernières fois. La croissance moyenne au cours des 11 novembre précédents a été de 24 %, tandis que la baisse moyenne a été de 17 %. Dans le premier cas, BTC pourrait terminer novembre autour de 25 300 $, renouvelant les sommets d’août. Dans le second, il pourrait terminer novembre autour de 16 900 $, poursuivant les plus bas de l’année.

Dogecoin a renoué avec la croissance, ajoutant 16% depuis le début de la journée de lundi. Comme BTC, DOGE a touché le fond en juin et s’est échangé dans un flanc assourdissant jusqu’à la semaine dernière. Sa poussée de 140% en sept jours a formé une image haussière prometteuse. Est-il possible qu’il devienne un leader sur l’ensemble du marché de la cryptomonnaie ? Pourquoi pas.

Contexte de l’actualité

Les autorités de Hong Kong ont publié une déclaration assouplissant les restrictions sur les crypto-monnaies et les crypto-ETF et ont promis de créer une agence dédiée pour réglementer l’industrie.

Selon les rapports de Bloomberg, le ministère américain de la Justice a rouvert une enquête sur une éventuelle fraude bancaire par des dirigeants de l’USDT, la société derrière Tether. L’équipe Tether a émis des démentis, soulignant qu’elle est en dialogue constant avec les forces de l’ordre, y compris le ministère américain de la Justice.