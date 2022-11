Dogecoin était en tête du peloton parmi les crypto-monnaies en octobre avec soixante-dix fois les gains de Bitcoin | Cryptomonnaie

Donnez un os à ce DOGE.

Dogecoin (DOGE), le jeton mème d’inspiration canine souvent associé à Elon Musk, magnat du véhicule électrique devenu propriétaire de Twitter, a été le plus performant en octobre parmi les 150 actifs numériques du CoinDesk Market Index (CMI).

Le prix du DOGE a augmenté de 101 % au cours du mois, dépassant largement la hausse de 7 % de l’indice CMI global. Bitcoin (BTC), la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande, a augmenté de 5,5% sur le mois, tandis que l’éther n ° 2 (ETH) a gagné 18%.

Les analystes des actifs numériques ont attribué le grand bond de DOGE à la prise de contrôle spectaculaire de Twitter par Musk pour 44 milliards de dollars – apparemment liée à la spéculation selon laquelle l’accord pourrait, d’une manière ou d’une autre, apporter de la valeur ou de l’utilité à la blockchain Dogecoin et à sa crypto-monnaie éponyme.

Lors d’une apparition en mai 2021 sur « Saturday Night Live » de NBC, Musk a utilisé la phrase « Appelez-moi le Dogefather ». Et en janvier 2021, Musk a utilisé Twitter pour envoyer une image de lui tenant un chiot Shiba Inu – la race de chien qui a inspiré le dogecoin.

Musk a suggéré à un moment donné – peut-être en plaisantant, peut-être pas – de facturer 0,1 DOGE par tweet.

Dogecoin a augmenté « sur fond d’excitation suscitée par le rachat de Twitter par Elon Musk », a écrit lundi le fonds d’investissement dans les actifs numériques QCP Capital dans une note sur Telegram. « Les tweets de Musk ont ​​​​créé des fluctuations de prix dans le passé, suggérant même d’utiliser DOGE comme moyen de paiement pour un abonnement Twitter. »

Katie Talati, responsable de la recherche chez Arca Funds, société de gestion d’actifs cryptomonnaies, a déclaré que les récents pics de trading de dogecoin « ont été en grande partie motivés par la spéculation », similaire à la frénésie de l’année dernière dans les actions de mèmes.

« C’est de la même manière que les gens qui échangent GameStop et AMC », a déclaré Talati. « C’est un jeton qui a suscité beaucoup d’intérêt chez les détaillants. »

Composants de l’indice de marché CoinDesk

Parmi les composants de l’indice CMI, le jeton MASK de Mask Network a été le deuxième meilleur interprète en octobre, avec un rendement de 96 %, suivi du jeton SUSHI de l’échange crypto décentralisé SushiSwap, qui a bondi de 45 %. L’organisation autonome décentralisée (DAO) de SushiSwap a approuvé une restructuration la semaine dernière.

Le rendement mensuel d’Ether a été alimenté en partie par une courte compression la semaine dernière. La crypto-monnaie a bénéficié de nouvelles spéculations à la suite de la fusion de la blockchain Ethereum le mois dernier, qui a déplacé le réseau vers un réseau de «preuve de participation» plus économe en énergie. Le changement a également considérablement réduit le rythme auquel la blockchain produit de nouveaux jetons, ce qui implique une offre globale moindre.

Le retour de Bitcoin au cours du mois a été plus modéré, mais les traders ont été enthousiasmés par son saut de prix au-dessus de 20 000 $ pour la première fois en 18 jours.

Talati a attribué la surperformance de l’ETH par rapport à la BTC à la « structure du marché », étant donné que plus de traders avaient parié contre l’ETH que la BTC – et non à une indication de « quelque chose de fondamentalement changeant ».

« Bitcoin n’a pas vraiment de récit fort en ce moment, alors que l’ETH a toujours le récit Merge », a-t-elle déclaré.

Les pertes d’octobre

Rally (RLY), un jeton ERC-20, a été le plus grand perdant du CMI, chutant de 33 % en octobre.

Le jeton natif CEL de la plate-forme de prêt de crypto insolvable Celsius Network a perdu 27%, alors que son ancien PDG, Alex Mashinsky, avait retiré 10 millions de dollars dans les semaines précédant le gel des comptes clients.

Un autre grand perdant a été le jeton LUNC de Terra Luna Classic, qui a également perdu 31 % au cours du mois – potentiellement anéantissant les espoirs des commerçants qui avaient espéré une reprise après l’effondrement du réseau en mai.

LUNA, la pièce native de la blockchain Terra 2.0, le fork issu de Terra Classic, a glissé d’environ 1 % au cours du mois. Son co-fondateur controversé, Do Kwon, a démenti en octobre les allégations selon lesquelles il fuyait les forces de l’ordre, bien qu’Interpol ait publié une « notice rouge » pour son arrestation en septembre. Plus tôt ce mois-ci, les développeurs de Terra ont tenté de relancer l’écosystème LUNA et d’augmenter l’activité des utilisateurs avec le jeton.

Quoi de neuf en novembre ? Talati a déclaré que la Coupe du monde pourrait susciter l’intérêt pour les jetons de fans de sport comme Chiliz (CHZ), du « point de vue publicitaire ».

Elle a dit qu’elle « ne serait pas surprise » de voir des publicités cryptomonnaies sur des bannières autour du stade pendant les matchs – similaires à Coinbase mettant en place un code QR lors du Super Bowl en février.

Dogecoin continuera probablement à surfer sur des vagues de spéculation. « En fin de compte, il n’y a pas comme des applications financières construites dessus », a déclaré Talati.