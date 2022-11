Pourquoi le tueur de Dogecoin Shiba Inu Coin est prêt pour un rallye de 40% | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu reste stable au-dessus du niveau de support de 0,0000118 $, faisant allusion à une autre jambe.

Si les acheteurs jouent bien leurs cartes, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le Dogecoin-killer balaie les sommets égaux à 0,0000189 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,0000103 $ invalidera la thèse haussière de SHIB.

Le prix du Shiba Inu continue de planer au-dessus d’un niveau de support stable, indiquant que le récent rallye n’était pas un hasard. Si une dynamique haussière s’infiltre dans les marchés, il y a de fortes chances que la prochaine reprise de SHIB soit explosive.

Le prix Shiba Inu se prépare pour son prochain déménagement

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 64 % après avoir retesté le déséquilibre de 0,0000082 $ à 0,0000093 $ et a atteint un sommet à 0,00000151 $. Cette décision s’est heurtée à de fortes prises de bénéfices, ce qui a entraîné la clôture du chandelier quotidien en baisse de 15 % à 0,00000129 $. Indépendamment de la vente, SHIB semble se maintenir au-dessus du niveau de support de 0,0000118 $.

Cette action persistante indique que les acheteurs défendent le niveau et est susceptible d’induire le prix du Shiba Inu dans un autre rallye, à condition que les conditions du marché soient bonnes. Dans un tel cas, l’objectif le plus évident est les sommets égaux à 0,0000189 $, à environ 39 % de la position actuelle.

Au-delà de cela, le prix du Shiba Inu sera confronté à deux niveaux de résistance importants – 0,0000199 $ et 0,0000211 $, qui sont tous deux des niveaux idéaux pour réaliser des bénéfices.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Shiba Inu, une ventilation du niveau de support immédiat à 0,0000118 $ sera le premier signe de faiblesse. Cette évolution devrait semer le doute chez les acheteurs, mais un chandelier quotidien proche de 0,0000103 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Une telle situation pourrait encore catalyser le prix du Shiba Inu pour qu’il baisse de 18 % et reteste la limite inférieure du déséquilibre susmentionné à 0,0000082 $.