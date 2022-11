Les portefeuilles cryptomonnaies multisignatures sont le pari le plus sûr pour les DAO | Cryptomonnaie

Vous ne pouvez pas accrocher le sort de votre organisation autonome décentralisée à un seul point d’échec si vous voulez qu’elle réussisse.

Les organisations autonomes décentralisées ouvrent la voie à une gouvernance communautaire pour tout type d’entreprise. Nous voyons de nouveaux cas d’utilisation créatifs pour les DAO, tels que les bandes dessinées GameFi jetant les bases du développement de jeux de cartes à collectionner et le support d’acteurs clés comme le co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin – qui a affirmé qu’il était utile de prendre des décisions partagées pour éliminer actes de collusion.

Mais à l’autre extrémité du spectre, il y a des DAO qui se dissolvent ou manquent d’Ether ETH ↑ 1 586 $ pour rembourser les prêteurs, et l’optimisme diminue également. Les critiques se multiplient et s’inquiètent des nombreux vecteurs d’attaque qui affectent les projets. Pour mettre fin à ce récit, les DAO doivent explorer de nouvelles structures pour rester incorruptibles. À cette fin, les portefeuilles multisignatures sont une étape nécessaire pour que les utilisateurs et les contributeurs considèrent les DAO comme une alternative sécurisée aux structures d’entreprise centralisées et sont un élément essentiel pour faire avancer cette approche égalitaire de la prise de décision.

Pas 100% sûr, mais proche

La préoccupation concernant la sauvegarde des fonds DAO a jeté la plus grande ombre sur leur structure égalitaire. Tout investissement de ressources dans le DAO sera stocké dans sa trésorerie, et une structure de gouvernance appropriée n’est pas négociable. La première chose à préciser est que tous les projets Web3 et les DAO qui souhaitent assurer les opérations en cours et la croissance future de leur protocole doivent maintenir des fonds.

Prendre de meilleures décisions en matière de dépenses et d’investissement devrait commencer par la gestion de la trésorerie – en particulier lorsque les plates-formes DeFi telles que bZx sont confrontées à des piratages, tous les membres impliqués dans l’équipe de gouvernance du DAO étant tenus responsables de la négligence du protocole. Il n’existe pas de portefeuille crypto parfaitement sûr à 100 %, mais les portefeuilles multisignatures protègent contre les menaces de piratage externes, car les pirates auraient besoin d’accéder à plus d’une clé pour le faire.

Pas vos clés, pas votre crypto

De grandes quantités de fonds pourraient tenter n’importe qui, donc les DAO qui veulent réduire le risque de transactions non autorisées ou de tirages de tapis bénéficieront de l’approbation de plusieurs signataires pour chaque transaction. Les entreprises de cryptomonnaie sont également sujettes au risque de personne clé, comme toute entreprise traditionnelle. Les avantages des portefeuilles multisignatures sont doubles : ils protègent les DAO contre les acteurs malveillants et contre le piratage.

L’exemple le plus notoire de ce type de risque est peut-être encore QuadrigaCX, où la mort de son fondateur crypto, Gerald Cotten – qui était le seul possesseur des clés cryptomonnaies du portefeuille d’échange – a laissé des fonds d’une valeur de 198 435 000 $ dans un état irrécupérable. Un arrangement multisignature agira comme une sauvegarde, fournissant une couverture contre le risque de perte d’une clé privée en permettant le stockage de plusieurs clés à différents endroits.

Les portefeuilles multisignatures ajoutent cette couche supplémentaire de sécurité et de transparence aux transactions. L’une des plus grandes idées fausses est que la signature de chaque transaction doit être unanime. Mais pour une transaction clé réussie, un seuil ou un certain nombre de signataires doit être atteint – par exemple, trois propriétaires sur cinq – pour garantir un vote majoritaire et empêcher une personne d’avoir le contrôle total. Les équipes DAO peuvent également créer des limites de dépenses pour les propriétaires de portefeuille afin que les petits achats ne nécessitent pas la signature de chaque propriétaire du portefeuille. Cela accélérera les opérations.

Ne donnez pas vos clés à des inconnus

Pour les personnes utilisant un portefeuille pour leurs propres fonds, il n’est pas nécessaire qu’une deuxième personne signe leurs transactions ; mais pour ceux qui sont les dépositaires des fonds d’une organisation dans lesquels d’autres ont mis de l’argent ou lorsque les gens dépendent de cet argent pour leur subsistance – par exemple, les salaires – c’est impératif. Il serait non seulement téméraire mais aussi immoral de limiter le destin d’une organisation à un seul point de défaillance.

Certaines personnes pensent qu’il s’agit de savoir s’il faut former un DAO ou utiliser un portefeuille multisignature – comme si les deux étaient aux extrémités opposées d’un spectre. Mais l’utilisation de portefeuilles multisignatures réduit en fait le risque de saper l’objectif du groupe. Cela n’indique pas non plus que les projets Web3 et les DAO échangent la décentralisation contre la capacité de traiter une transaction avec une exécutabilité plus élevée. C’est aussi décentralisé que possible. Quelqu’un doit signer, il est donc préférable que quelques personnes signent les transactions. Cependant, vous ne pouvez pas non plus faire signer tout le monde, car rien ne sera jamais fait.

La mise en place du portefeuille est la partie la plus facile – le défi survient lorsque l’on considère comment coordonner au mieux les signataires sans revenir à un système où les riches ont acheté leur chemin vers le pouvoir et détiennent maintenant les clés. Avoir une table ronde annuelle tournante, où trois à cinq membres du DAO assument un rôle de signataire pendant une certaine période. Les DAO pourraient même nommer de nouvelles personnes chaque année afin que ce ne soient pas les mêmes contributeurs à chaque fois.

Trop de mains dans le pot

Bien sûr, avec plus de personnes impliquées, il y a un plus grand risque que la coordination devienne un défi. Vous avez besoin de plus de personnes pour signer, et tout le monde peut tout voir. Certains DAO préféreront la commodité et accepteront les risques qui l’accompagnent. D’autres ne sont pas disposés à faire des compromis et sauteraient volontiers à travers les cerceaux supplémentaires pour sécuriser leurs fonds. Nous voyons même des DAO utiliser une architecture « pod » ou subDAO dans laquelle ils créent plusieurs portefeuilles multisignatures pour les petites équipes afin qu’ils puissent fonctionner de manière plus flexible et accélérer le processus. En fin de compte, il s’agit de savoir ce qui fera des DAO une option plus viable : une gestion de portefeuille agile et centralisée ou une sécurité accrue pour leurs fonds ? Le temps nous le dira.