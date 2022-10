L’Inde lancera le projet pilote CBDC « Digital Rupee » le 1er novembre | Cryptomonnaie

La Reserve Bank of India a répertorié neuf banques prêtes à participer au programme pilote.

Le ministre indien des Finances cible le secteur de la cryptomonnaie depuis un certain temps déjà, en prélevant une taxe de 30 % sur la cryptomonnaie.

L’Inde est classée au quatrième rang des pays selon l’indice d’adoption de la cryptomonnaie 2022.

L’Inde est l’une des plus grandes économies du monde, et le pays n’est pas trop loin derrière dans l’adoption de la cryptomonnaie non plus. La banque centrale du pays, la Reserve Bank of India (RBI), pousse également le développement de la monnaie numérique de la banque centrale indienne (CBDC) pour prendre de l’avance dans la course à la cryptomonnaie.

La « roupie numérique » indienne en route

Dans une annonce lundi, la RBI a lancé le pilote de sa CBDC « Digital Rupee », identifiant neuf banques participant au programme pilote. Il s’agit notamment de la State Bank of India, de la Bank of Baroda, de l’Union Bank of India, de la HDFC Bank, de l’ICICI Bank, de la Kotak Mahindra Bank, de la Yes Bank, de l’IDFC First Bank et de HSBC.

Le pilote débutera le 1er novembre et ne se concentrera initialement que sur le segment de gros, sans qu’aucun détail sur le pilote CBDC de détail n’ait encore été révélé.

Comme indiqué par Netcost-Security plus tôt ce mois-ci, la RBI a noté dans sa note conceptuelle la classification de la CBDC en fonction de la base d’utilisateurs. Alors que le commerce de détail sera axé sur les consommateurs non financiers, la CBDC de gros sera lancée pour le règlement des virements interbancaires.

Le développement rapide du programme CBDC, qui n’a été lancé qu’au début de cette année en février, est né du scepticisme concernant le marché de la cryptomonnaie. Le gouvernement indien n’a pas été pro-crypto dans le passé, interdisant même complètement la crypto-monnaie en 2018, mais suite à la demande du public, l’interdiction a été levée en 2020.

Pour faire face à la cryptomonnaie, le ministre des Finances Nirmala Sitharam a prélevé une taxe de 30% sur toutes les transactions cryptomonnaies et a poursuivi son programme CBDC pour centraliser la monnaie blockchain.

L’Inde est à la tête du monde de la cryptomonnaie

Selon le Global Crypto Adoption Index 2022, l’Inde est actuellement le quatrième plus grand pays, même devant les États-Unis, la Russie et la Chine. Le pays est déjà en tête sur la valeur du service centralisé ainsi que sur le front de la valeur DeFi.

Indice mondial d’adoption de la cryptomonnaie 2022

Si le gouvernement ciblait à nouveau l’espace crypto pour déplacer la population vers sa CBDC, cela pourrait avoir un impact significatif sur le marché de la crypto, qui peine déjà à se remettre des pertes de cette année.