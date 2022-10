Prédiction des prix de Polkadot: le DOT envisage un recul à court terme avant son mouvement à 10 $ | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot fait face à une forte opposition lors du SMA de 100 jours.

L’indicateur séquentiel TD pourrait envoyer un signal de vente qui pourrait obliger le prix DOT à revoir son support de 6,00 $.

Une pause au-dessus de la congestion du vendeur à 7,13 $ maintiendra le prix de Polkadot sur la voie de 10,00 $.

Le prix de Polkadot est sur le point de sortir d’une cassure haussière à 6,90 $. Hormis Binance Coin (BNB), la plupart des actifs cryptomonnaies sont de retour dans le rouge, le DOT étant également sur le point de reculer davantage avant de poursuivre son mouvement vers le nord à 10,00 $.

Le prix de Polkadot s’incline alors que la pression aérienne augmente

Le jeton parachain envisageait un mouvement majeur à 10,00 $ alors qu’il rebondissait de sa zone de demande clé à 6,00 $. Cependant, la pression des frais généraux a commencé à augmenter à mesure qu’elle approchait 6,90 $. Le SMA (moyenne mobile simple) à 100 jours (en bleu) a ajouté du poids à cette zone de résistance – une situation qui a progressivement fait passer les perspectives techniques du DOT de haussières à baissières.

Graphique quotidien DOT/USD

Le prix de Polkadot se négocie à 6,63 $ au moment de la rédaction tandis que les traders travaillent 24 heures sur 24 pour faire baisser le prix. Un support à court terme est attendu au SMA de 50 jours (en rouge), mais les investisseurs doivent être prêts à subir davantage de pertes si les choses se gâtent.

L’indicateur séquentiel TD enverra probablement un signal de vente dans les prochains jours. L’appel aux investisseurs et aux commerçants à vendre le DOT se manifestera par un chandelier vert à neuf. En plus de cette bougie verte, les traders doivent confirmer que le sommet des sixième et septième barres du décompte est dépassé par celui des huitième et neuvième bougies.

Un motif baissier en forme de biseau ascendant s’est formé sur le graphique de quatre heures, comme indiqué ci-dessous. Si le prix DOT glisse en dessous de la ligne inférieure du modèle, cela pourrait conduire à une position courte rentable avec un objectif de sortie possible à 6,25 $.

Graphique DOT/USD sur quatre heures

Le RSI (Relative Strength Index s’est replié dans la région neutre car il forme une divergence baissière avec le prix. Si sa pente descendante se poursuit, le prix Polkadot n’aura d’autre choix que d’étirer sa prochaine étape vers le bas. Pour cette raison, les traders obstinément baissiers pourraient attendre pour que le prix reteste le support à 6,00 $ avant de fermer leurs positions de vente.