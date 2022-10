8 meilleurs Altcoins à acheter avant 2023 | Cryptomonnaie

Jusqu’à présent, les altcoins ont montré un signe d’amélioration depuis cette année, et à première vue, ils ne cherchent pas à ralentir à tout moment. Pour commencer, les altcoins signifient des pièces alternatives. Selon les pièces alternatives, nous entendons d’autres pièces en dehors de Bitcoin. Bien que Bitcoin et les altcoins soient différents, ils ont un cadre fondamental similaire.

L’introduction de Bitcoin a motivé la création d’altcoins, et ils ont été créés avec des industries et des personnes spécifiques à l’esprit. Aujourd’hui, on peut admettre avec audace que les altcoins offrent une vitesse de transaction plus rapide et sont également très économes en énergie ; ainsi, ils sont un exemple parfait d’une crypto-monnaie respectueuse de l’environnement.

Les altcoins ont également fourni de nombreux choix aux commerçants et aux entreprises qui les ont adoptés comme mode de paiement. La disponibilité de plusieurs pièces a aidé les investisseurs à prendre des mesures plus décisives pour de meilleures décisions d’investissement. Le comportement de ces investisseurs a créé une saine concurrence sur le marché des crypto-monnaies.

Certains des meilleurs nouveaux Altcoins incluent Dash 2 Trade (D2T), IMPT (IMPT), Calvaria (RIA) et Tamadoge (TAMA) que nous allons explorer aujourd’hui !

8 meilleurs Altcoins à acheter avant 2023

Outre le stablecoin, les altcoins offrent des récompenses plus élevées en tant qu’investissement (bien que le risque soit toujours élevé). Bien que Bitcoin domine le marché de la cryptomonnaie, les altcoins ont créé plus de place pour la croissance.

Les altcoins sont plus avancés que leurs pairs, c’est pourquoi les nouvelles industries les adoptent pour leurs opérations : les pièces sont tout simplement futuristes.

C’est une raison de plus pour laquelle les investisseurs doivent considérer les altcoins dans leur portefeuille d’investissement. Les pièces qui ont la propension à influencer l’industrie future ont toujours la possibilité de croître à l’avenir, et la croissance est essentielle à tout investissement.

Contrairement aux nombreuses fonctionnalités techniques que vous trouvez dans la plupart des pièces, les fonctionnalités des altcoins sont principalement à des fins de marketing. Et parce que les altcoins fonctionnent sur la même blockchain que Bitcoin, il est plus sûr à utiliser et très attrayant pour un investisseur moyen.

En résumé, il est important de noter que les altcoins sont des investissements à long terme en raison de leurs attributs futuristes.

Donc, vous devez avoir une très longue attente pour tirer un profit substantiel de cet investissement. Il existe des milliers d’altcoins, mais tous ne valent pas la peine d’être investis, du moins pour le moment. Mais c’est pourquoi nous avons créé cet article en premier lieu. Dans cet article, nous énumérerons quelques-uns des huit meilleurs altcoins dont vous devez profiter avant la fin de l’année. Découvrez-les ci-dessous.

Commerce Dash 2 (D2T)

Le D2T est un altcoin prometteur qui vient de commencer sa session de prévente ce mois-ci, et il a récolté plus de 400 000 $ en moins de 24 heures après son introduction. Cette évolution positive est attribuée à sa validation considérable pour le réseau basé sur Ethereum. Cette fonctionnalité promet de fournir aux traders des informations commerciales pertinentes et des données de marché pertinentes, le tout en temps réel.

Bien que cette pièce ait de nombreux concurrents puissants, ses caractéristiques uniques l’ont aidée à surmonter les obstacles pour atteindre le sommet. Et pour le fait que le marché manque d’intelligence commerciale, D2T a un périmètre d’utilisabilité très fort, c’est pourquoi il a actuellement l’une des meilleures préventes de 2022.

IMPT (IMPT)

Le jeton IMPT a montré sa capacité après avoir dépassé 3 millions de dollars par semaine après ses préventes. Il est utilisé pour échanger des crédits carbone et est conçu pour réduire l’empreinte carbone. C’est l’une des rares crypto-monnaies respectueuses de l’environnement qui a connu une énorme croissance future. Et avec la façon dont le monde lutte contre le changement climatique et ses défis, IMPT ne peut jamais être un mauvais choix d’investissement.

Nous devons vous rappeler la nécessité d’investir dans des crypto-monnaies respectueuses de l’environnement, au moins pour le bien de l’environnement. Et il n’y a pas de meilleur moyen de le faire que d’investir dans IMPT. Autant décider de faire de même avec Tamadoge (TAMA).

La partie amusante de ces investissements est qu’ils sont tous futuristes et ont la propension à pomper au moins 30 fois d’ici 2023. Ainsi, de cette façon, vous pourrez sauver la terre tout en réalisant d’énormes profits.

Calvaria : Duels de l’éternité

Le jeu P2E Calvaria : Duels of Eternity est unique et intrigant. Les joueurs s’affrontent avec des cartes représentant divers personnages dans ce jeu de cartes. Maintenant que les cartes ont des caractères distinctifs, le joueur tente de vaincre ses adversaires de manière intelligente.

Le gagnant reçoit des prix et avance dans le jeu. Les joueurs contrôlant les ressources de jeu sont l’une des nombreuses fonctionnalités du jeu.

En participant aux initiatives ou en réalisant des investissements, les acteurs peuvent s’approprier les ressources. Calvaria : $RIA est le jeton natif de DoE. Les joueurs peuvent recevoir des récompenses dans la devise du jeu, $eRIA, qui s’appelle $RIA.

Tamadoge (TAMA)

Avec plus de 21 000 collections NFT sur le point d’être introduites sur la plateforme OpenSea, le jeton Tamadoge s’est avéré être la pièce innovante la plus rapide de 2022. Avec une capitalisation boursière de 31 millions de dollars, un volume de transactions quotidien de 3,89 millions de dollars et un prix de marché de 0,031356 $ (au moment de la rédaction), TAMA a montré d’excellents traits de croissance.

C’est maintenant un jeton natif sur le Tamaverse et peut être utilisé pour jouer à n’importe lequel des tableaux de jeux Tamadoge. TAMA a été l’une des plus grandes pièces tendance sur le marché des crypto-monnaies au cours des 24 derniers mois, et l’analyse montre que cette activité se poursuivra jusqu’en 2023. Ainsi, en tant qu’investisseur, il est tout à fait sage d’inclure cette pièce sur votre liste.

Bloc chanceux (LBLOCK)

Cette pièce a été créée comme une pièce de compétition. Il fonctionne sur les concours Lucky Block NFT et est actuellement la seule plate-forme compatible avec la cryptomonnaie où les parties intéressées ont une chance de participer au concours pour gagner des prix impressionnants. Certains de ces prix comprennent 1 million de dollars en Bitcoin, une Lamborghini réelle, un appartement de luxe et de nombreuses autres propriétés de luxe d’une valeur d’un million de dollars.

Les participants à ce concours peuvent être récompensés pour le simple fait de détenir des NFT Lucky Block. Au moment d’écrire ces lignes, Lucky Block se négocie à 0,000205 $ et a un volume de transactions quotidien d’un peu plus de 4 000 $. Les spéculateurs experts estiment que malgré le faible volume de transactions, LBLOCK a beaucoup de potentiel, compte tenu de la façon dont il a atteint le prix actuel du marché.

Bataille à l’infini (IBAT)

Après avoir augmenté de 3,76% en 24 heures, puis de 14,37% au cours des sept derniers jours, Battle Infinity a continué à évoluer sur le marché de la crypto depuis. C’est la première fois qu’un jeu de sport fantastique intégré à NFT est lancé sur la plate-forme blockchain.

L’IBAT est actuellement utilisé sur la « Battle Arena: » un jeu de métaverse de tir spatial P2E multijoueur. Et avec un volume d’échange quotidien de 199 962 $, et à mesure que la demande de technologie de métaverse augmente, tout investisseur qui emprunte la voie de la pièce Battle Infinity est à un pas de prendre les meilleures décisions d’investissement en 2023.

APTOS

Le langage de programmation Move est utilisé sur la blockchain de couche 1 connue sous le nom d’Aptos. Grâce aux crypto-monnaies, les utilisateurs peuvent anticiper une évolutivité, une fiabilité, une sécurité et une utilité améliorées.

Les premières étapes de la planification d’Aptos sont en cours. Cependant, la blockchain Aptos a déjà généré des millions de dollars d’investissement et est un sujet de conversation parmi les experts en cryptomonnaie. Le langage de programmation Move basé sur Rust sera utilisé pour construire la blockchain de couche 1 Aptos. Un moteur d’exécution parallèle, des mesures de sécurité de haut niveau et de faibles coûts de transaction sont toutes des fonctionnalités attendues.

La blockchain Aptos a une trame de fond inhabituelle, qui a contribué au buzz qui l’entoure. Le projet de blockchain Diem récemment abandonné a servi de base à la blockchain (de Meta). Les développeurs de Diem développent la crypto-monnaie Aptos.

Chiliz

Le jeton CHZ basé sur Ethereum alimente Socios, une plate-forme Web3 d’engagement des fans qui permet aux entreprises des secteurs du sport et du divertissement de créer des jetons de fans et de communiquer avec leurs supporters avec plus de succès.

La popularité de Chiliz est particulièrement à la hausse maintenant que son équipe de développement s’est agrandie. Le PDG de la plateforme, Alexander Dreyfus, a récemment informé les médias du secteur que l’entreprise avait augmenté l’emploi de plus de 70 % cette année.

Cette réalisation, réalisée malgré le ralentissement du marché, démontre que CHiliz est en bonne forme et prêt pour une expansion future à mesure que Web3 mûrit.

L’une des pièces alternatives les plus utilisées de nos jours est le CHZ. Le prix est actuellement de 0,1708 $.

