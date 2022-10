Prix ​​​​AAVE : à quoi s’attendre d’Aave avec le déploiement à venir sur le testnet zkSync 2.0 | Cryptomonnaie

Aave pourrait être déployé dans le testnet zkSync 2.0 si une organisation étudiante web3 hors campus, la proposition de FranklinDAO est votée.

Aave a récemment annoncé qu’aux côtés d’Uniswap, le protocole DeFi open source pourrait être déployé sur le testnet zkEVM de Polygon.

Les analystes estiment que le prix de l’Aave devrait baisser jusqu’au 5 novembre, car le sentiment des commerçants reste baissier.

Aave est un protocole de financement décentralisé (DeFi) qui permet aux utilisateurs de prêter et d’emprunter des crypto-monnaies et des actifs du monde réel sans les tracas d’un intermédiaire centralisé. Le déploiement d’Aave sur zkSync 2.0 testnet et zkEVM testnet sur Polygon fait la une des journaux, alors que les analystes évaluent l’impact sur le prix du jeton DeFi.

Aave pourrait bientôt arriver sur le testnet zkSync 2.0

Aave, un protocole DeFi de premier plan qui alimente le prêt et l’emprunt de crypto-monnaies et d’actifs du monde réel pour les utilisateurs, pourrait se déployer sur zkSync 2.0 testnet si une nouvelle proposition est votée. zkSync 2.0 est un réseau de couche 2 à zéro connaissance qui regroupe les transactions et les transmet à Ethereum afin qu’ils puissent être écrits dans son grand livre.

La version actuelle de zkSync 2.0 résout les besoins de la plupart des applications sur Ethereum. Il devrait fournir aux développeurs un espace de conception pour expérimenter des applications impossibles sur Ethereum aujourd’hui.

La proposition a été présentée par Franklin DAO, anciennement Penn DAO, une organisation web3 hors campus d’étudiants de l’Université de Pennsylvanie. La proposition est présentée en partenariat avec Matter Labs et l’objectif est d’étendre l’expérience inter-chaînes d’Aave V3.

Déploiement Aave v3 sur le testnet zkSync 2.0

Une fois que les exigences de liquidité de l’échange décentralisé (DEX) sont satisfaites, un instantané sera soumis au testnet zkSync V2 comme prochaines étapes. Au cours de la deuxième semaine d’octobre, Aave a annoncé son déploiement sur le testnet zkEVM de Polygon, aux côtés du protocole DeFi Uniswap. En règle générale, une extension des capacités inter-chaînes d’Aave renforce le sentiment parmi les détenteurs de jetons Aave.

Le prix Aave pourrait continuer à baisser

Les analystes évaluant la tendance des prix Aave prévoient une baisse de l’AAVE jusqu’au 5 novembre. Le sentiment des détenteurs d’Aave est actuellement baissier, à moins qu’il n’y ait un changement de sentiment et une augmentation de l’activité en chaîne, les analystes estiment que l’AAVE pourrait poursuivre sa tendance à la baisse.

Ann Mugoiri, analyste crypto a évalué le graphique des prix quotidiens et a fait valoir que les baissiers définissent le mouvement des prix aujourd’hui. L’AAVE/USD se corrige après un fort mouvement haussier et la paire s’échange des mains à 86,03 $ aujourd’hui. Aave a généré des gains de 13,4% pour les détenteurs au cours des deux dernières semaines. Mugoiri affirme que la pression de vente est revenue et que la tendance reste baissière alors que le prix de l’Aave baisse régulièrement.

Tableau des prix Aave/USD