Facebook est devenu Meta il y a un an : voici ce qu’il a réalisé | Cryptomonnaie

Cela fait un peu plus d’un an que le géant des médias sociaux Facebook a été rebaptisé Meta lors de la conférence Facebook Connect du 28 octobre 2021.

Le changement de nom reflétait les ambitions croissantes de l’entreprise de transcender les médias sociaux passés et d’entrer dans le monde du Web3, de la cryptomonnaie, des jetons non fongibles (NFT) et du métaverse – des mondes virtuels où les consommateurs sont susceptibles de passer plus de temps pour le travail et les loisirs.

L’entreprise a été occupée.

En décembre 2021, Meta a lancé son projet de réseau social de réalité virtuelle Horizon Worlds, tout en ouvrant également la publicité pour plus d’annonces cryptomonnaies sur Facebook.

En avril 2022, des rapports ont révélé que la société envisageait une monnaie numérique conçue pour être utilisée dans le métaverse en interne, surnommée Zuck Bucks, bien qu’aucune autre mise à jour sur le projet n’ait été vue depuis.

En mai, la société a déposé cinq demandes de marque pour une plate-forme de traitement des paiements prenant en charge les crypto-monnaies et les actifs numériques appelée Meta Pay.

En septembre 2022, la société a annoncé que 2,9 milliards d’utilisateurs auraient la possibilité de publier les objets de collection numériques et les NFT qu’ils possèdent sur Facebook et Instagram dans 100 pays en reliant leurs portefeuilles.

Pendant ce temps, le 11 octobre, Meta a annoncé un partenariat avec le géant de la technologie Microsoft pour intégrer une gamme de produits Microsoft Office 365 dans la plate-forme de réalité virtuelle (VR) de Meta afin d’essayer d’inciter d’autres entreprises à travailler dans des environnements virtuels.

Cependant, l’année ne s’est pas déroulée sans défis, notamment en ce qui concerne les ambitions métavers de l’entreprise.

La semaine dernière, le PDG et fondateur d’Altimeter Capital a qualifié l’investissement de 10 à 15 milliards de dollars par an de Meta dans le métaverse de « surdimensionné et terrifiant ».

Le rapport du troisième trimestre de Meta semble n’avoir fait que renforcer ces inquiétudes, le cours de l’action ayant chuté de 23,6 % après sa publication, tandis que la branche de recherche et développement en réalité virtuelle de Meta, Reality Labs, a enregistré une perte cumulée de 9,44 milliards de dollars jusqu’à présent cette année.

Beaucoup se souviennent peut-être aussi du fiasco de la tour Eiffel de Meta lorsqu’une image de l’avatar du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, debout devant une tour Eiffel virtuelle a été moquée sur des visuels ternes.

L’avatar métaverse de Mark Zuckerberg, qui est devenu un mème Internet

Pendant ce temps, un rapport du 15 octobre du Wall Street Journal a suggéré que la société avait réduit de plus de moitié son objectif mensuel d’utilisateurs actifs pour Horizon Worlds, suggérant que le produit phare de la société, Metaverse, « était en deçà ».

Ce contrecoup a été évoqué par Zuckerberg lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre du 26 octobre, notant que « nous itérons à l’air libre » et que la plate-forme de métaverse sociale était encore une « première version ».

« C’est une sorte de plate-forme de produits en phase précoce, et cela évolue rapidement, mais il reste évidemment un long chemin à parcourir avant qu’elle ne devienne ce que nous aspirons à ce qu’elle soit », a déclaré le PDG.

Néanmoins, le géant de la technologie continue de faire avancer son incursion dans le Web3 et d’autres projets, y compris l’intelligence artificielle, Zuckerberg notant lors de l’appel que « nous sommes sur la bonne voie avec ces investissements » et que l’entreprise « devrait continuer à investir massivement ». dans ces domaines. »

La société a récemment dévoilé son dernier casque de réalité virtuelle, le Meta Quest Pro lors d’un événement virtuel le 11 octobre, ainsi que le partenariat avec Microsoft et une nouvelle plate-forme informatique de Reality Labs.

« Le travail dans le métaverse est un grand thème pour Quest Pro. Il y a 200 millions de personnes qui achètent de nouveaux PC chaque année, principalement pour le travail.

« Notre objectif pour la gamme Quest Pro au cours des prochaines années est de permettre à de plus en plus de ces personnes de faire leur travail en réalité virtuelle et mixte, éventuellement encore mieux qu’elles ne le pourraient sur PC », a déclaré Zuckerberg.

« Entre le moteur de découverte de l’IA, nos publicités et nos plateformes de messagerie d’entreprise, et notre vision future du métaverse, ce sont trois des domaines sur lesquels nous nous concentrons », a-t-il ajouté.