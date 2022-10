Le prix du Chiliz en hausse de 15% à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, voici à quoi s’attendre | Cryptomonnaie

Chiliz a généré des gains de 15,7 % pour les détenteurs du jour au lendemain, alors que les jetons de fans et les actifs associés aux plateformes sportives deviennent populaires.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 approche à grands pas et les analystes cryptomonnaies s’attendent à une volatilité massive de fin d’année dans le sport et les jetons de fans.

Les meilleurs jetons de fans comme Atlas FC, FC Porto, Novara Calcio, Apollon Limasol se classent parmi les meilleurs gagnants de la semaine dernière.

Le prix du Chiliz a généré des gains de 15,7 % pour les détenteurs du jour au lendemain, alors que les jetons de sport et de fan mènent une nouvelle vague d’inversion de tendance crypto. Alors que les fans se préparent pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, les jetons de fan ont connu une popularité croissante et ont généré des gains hebdomadaires à deux chiffres.

Le prix du Chiliz explose, CHZ est en tête des 100 premières crypto-monnaies en gains

Chiliz (CHZ), une plate-forme vocale tokenisée qui permet aux fans de sport et les aide à gérer leurs sports, équipes et organisations d’esports préférés. Cela fait des joueurs des influenceurs d’une entité compétitive.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 doit commencer le 20 novembre, donc 21 jours avant l’événement, les clubs sportifs et les fans ont intensifié leur activité. L’événement devrait être la 22e édition de la compétition de la Coupe du Monde de la FIFA. Il doit avoir lieu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022.

Les meilleurs jetons de fans comme Atlas FC, FC Porto, Novara Calcio, Apollon Limasol ont enregistré des gains à deux chiffres au cours de la semaine dernière. Argentine Football Association Fan Token (ARG), Lazio Fan Token (LAZIO), Portugal National Team Fan Token (POR), FC Porto (PORTO) et Team Heretics Fan Token (TH) sont les cinq premiers jetons avec des rendements supérieurs à 25% sur le la semaine dernière. À l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, ces jetons devraient surpasser les altcoins et les pièces meme.

À quoi s’attendre une fois le battage médiatique du football terminé

Le battage médiatique de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a alimenté un rassemblement de jetons de fans et de crypto-monnaies liées au sport. Ces actifs ont mené des rallyes altcoin et offert des gains massifs aux détenteurs sur la base des données de CoinGecko.

Étant donné que le prix du Bitcoin est prêt à reculer et que la domination du BTC diminue, c’est l’occasion pour les commerçants de récupérer des jetons de fan à un prix réduit avant l’événement du 20 novembre 2022. Une fois que les commerçants ont terminé leurs prises de bénéfices et que le battage médiatique du football est derrière nous, il y a une probabilité de recul de ces altcoins.

Akash Girimath, analyste crypto chez Netcost-Security, affirme que le prix du Bitcoin pourrait chuter au niveau de 19 700 $ et offrir une opportunité d’achat aux commerçants. Girimath souligne que les sommets plus élevés produits par Bitcoin les 26 et 29 octobre semblent diverger des sommets inférieurs de l’indice de force relative. Il s’agit d’une configuration de divergence baissière et implique que le prix de Bitcoin manque de force sous-jacente. Cela a entraîné une baisse. Une cassure en dessous des plus bas du 28 octobre à 20 000 $ confirmerait un renversement du prix du Bitcoin. Une fois que BTC est basé, cependant, il pourrait offrir aux commerçants la possibilité de récupérer des altcoins et des jetons de fans comme Chiliz (CHZ).

Graphique des contrats à terme perpétuels BTC/USDT