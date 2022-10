Croissance crypto non découragée | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a augmenté de 6,2% au cours de la semaine dernière, terminant près de 20,7 000 $. Les haussiers du week-end ont réussi à réécrire les sommets locaux (touchant des niveaux supérieurs à 21 000 $), mais ont de nouveau déclenché une vague de prises de bénéfices, forçant la BTCUSD à se retirer dans la zone des 20,5 000 $.

Ethereum a gagné 18% en sept jours, à 1590$. Les autres principaux altcoins ont gagné entre 12,5 % (BNB) et 98 % (Dogecoin). L’exception était XRP (-0,4%).

La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 8,6 % pour la semaine pour atteindre 1,01 billion de dollars. L’indice crypto Fear & Greed est passé de 34 à 31 lundi, nettement au-dessus de 22 une semaine plus tôt.

Les investisseurs du marché de la cryptomonnaie ont applaudi la semaine dernière, soutenus par un dollar plus faible et un rallye des actions. Cependant, il existe toujours un excédent important de ventes déclenchées à tous les niveaux techniques significatifs – les sommets précédents ou les niveaux de ronde. Ce mode de négociation persistera probablement jusqu’à la réunion du FOMC mercredi soir, mais pourrait s’étendre sur plusieurs semaines.

Dogecoin a montré le meilleur élan, doublant de valeur en une semaine après qu’Elon Musk a acheté Twitter. DOGE a pris la huitième place du classement de la capitalisation des crypto-monnaies, dépassant Cardano et Solana.

Contexte de l’actualité

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a émis l’hypothèse que Dogecoin pourrait être intégré à Twitter et a suggéré que la crypto-monnaie meme pourrait être déplacée vers la blockchain Cardano pour pouvoir ajouter la prise en charge des contrats intelligents.

Selon Morgan Stanley, les investisseurs se préparent à une grande vente de bitcoins. Selon la banque, les investisseurs qui ont acheté la crypto-monnaie au sommet du marché attendent que le rallye BTC reprenne pour vendre l’actif au prix le plus élevé possible.

La hausse des crypto-monnaies sera précédée d’une augmentation de la capitalisation du Stablecoin, selon Santiment.

Selon CryptoCompare, octobre a vu le plus faible volume de transactions de crypto-monnaie parmi les institutions. Cependant, le total des actifs sous gestion (AUM) dans tous les produits d’investissement en actifs numériques a augmenté pour la première fois depuis juillet.

Le réseau social Twitter a déclaré qu’il ajouterait une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’afficher des jetons non fiduciaires (NFT) directement via des tweets.