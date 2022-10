Les contrats à terme Dogecoin accumulent près de 90 millions de dollars de liquidations au cours du week-end dans un mouvement inhabituel | Cryptomonnaie

Le commerce de Dogecoin au cours du week-end a vu le memecoin sur le thème de shiba inu atteindre une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars, ajouter plus de 90% de valeur au cours de la semaine dernière et devenir l’un des plus grands liquidateurs parmi les contrats à terme qui suivent les majors de la cryptomonnaie.

Les contrats à terme Dogecoin ont accumulé plus de 89 millions de dollars de liquidations depuis vendredi dans un contexte de négociation volatile alors que l’achat de Twitter par Elon Musk a été confirmé. Quelque 52 millions de dollars de ces chiffres provenaient de commerçants à découvert ou de paris contre la hausse des prix d’un jeton.

Les liquidations se produisent lorsqu’une bourse ferme avec force la position à effet de levier d’un trader en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Cela se produit lorsqu’un trader ne peut pas respecter les exigences de marge pour une position à effet de levier (ne dispose pas de fonds suffisants pour maintenir la transaction ouverte).

Les liquidations de Dogecoin ont été les plus élevées de toutes les crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures, à plus de 27 millions de dollars. Les contrats à terme sur l’éther et le bitcoin, qui enregistrent généralement les chiffres les plus élevés, ont respectivement enregistré des pertes relativement moindres de 14 millions de dollars et 12 millions de dollars.

Les liquidations ont peut-être contribué à une courte compression, le prix du dogecoin ayant doublé, passant de près de 7 cents vendredi à plus de 15 cents dimanche matin. Les prix ont reculé à 11 cents lundi au moment de la rédaction.

Il y a environ 647 milliards de dollars d’intérêts ouverts sur les contrats à terme dogecoin à partir de lundi. Intérêt ouvert, ou le nombre de contrats en cours et non encore liquidés par une transaction compensatoire.

Ailleurs, les transactions en chaîne sur Dogecoin sont passées de 25 000 par jour la semaine dernière à plus de 37 000 lundi matin, selon les données des explorateurs de blocs.

Musk a été un partisan majeur de DOGE, qui est devenu un indicateur du sentiment à son sujet. Les déclarations de l’entrepreneur sur le jeton ont également systématiquement influencé son prix, comme indiqué précédemment.