C’est une opportunité presque parfaite de vendre le prix LUNA Classic de Terra à 0,000176 $ | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA Classic a atteint 0,000275 $, collectant des liquidités au-dessus de tous les sommets de swing formés après le 15 octobre.

Cette décision était une deuxième occasion d’ajouter à la position courte de LUNC discutée précédemment.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’altcoin baisse alors que le marché laisse entrevoir une correction.

Le prix de LUNA Classic est à la merci des vendeurs depuis un certain temps, mais cela a changé le 30 octobre. Au fur et à mesure que les acheteurs se sont intensifiés, LUNC a explosé, mais les gains ont été annulés tout aussi rapidement, laissant ce mouvement comme une course de liquidité avant l’altcoin. continué à glisser vers le bas.

Le prix LUNA Classic prêt pour son match retour

Le prix de LUNA Classic est sur une tendance à la baisse depuis qu’il est sorti de sa configuration tête-épaules le 10 octobre. Depuis lors, l’altcoin a perdu environ 15 % par rapport à son niveau actuel – 0,000248 $.

Même avant la panne, une courte configuration a été fournie dans un article précédent et est toujours en jeu. Le prix de LUNA Classic a formé un creux autour de 0,000224 $, juste au-dessus de l’objectif du modèle tête-épaules à 0,000200 $. Un rebond de ce creux de fortune a propulsé LUNC à la hausse, mais le 15 octobre, il a grimpé à la hausse pour collecter la liquidité d’arrêt d’achat. Cette décision était une deuxième opportunité pour les investisseurs de vendre à découvert l’altcoin.

Le 0,000220 $ est le premier objectif de cette baisse, mais sur la base de l’indicateur de profil de volume, il est prouvé que le prix de LUNA Classic pourrait baisser encore plus. Les nœuds à faible volume à 0,000176 $ et 0,000142 $ sont les cibles étendues pour cette configuration courte.

Graphique LUNCUSDT sur 4 heures

Alors que les perspectives du prix de LUNA Classic semblent aussi baissières que possible, les investisseurs doivent noter que les altcoins se détraquent à la lumière de la récente résurgence haussière. Par conséquent, un pic soudain de pression d’achat qui propulse LUNC à produire un chandelier de quatre heures au-dessus de 0,000279 $ invalidera la thèse baissière.

Cette évolution pourrait voir le prix de LUNA Classic étendre cette montée à 0,000310 $.

