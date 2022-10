Le jalonnement d’Ethereum en hausse nuit aux opportunités de revenus passifs pour les HODL | Cryptomonnaie

Ethereum d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars est actuellement déposé sur la blockchain ETH, à mesure que le pool jalonné s’agrandit, les rendements s’étalent.

La popularité croissante du jalonnement Ethereum nuit aux opportunités de gain pour les jalonneurs.

Le rendement du jalonnement d’Ethereum est actuellement à égalité avec le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans qui a dépassé 4,2 % en 2022.

Le rendement de jalonnement d’Ethereum est calculé avec le volume de jetons ETH jalonnés comme dénominateur. Cela a entraîné une réduction des revenus passifs générés pour les jalonneurs alors que le volume d’Ethereum jalonné grimpe à 14 millions. Les analystes estiment que la hausse du volume des ETH jalonnés est haussière pour le prix de l’altcoin.

Lisez aussi: La domination d’Ethereum sur Bitcoin tire à sa fin, plus de retournement?

La participation d’Ethereum augmente de 7,5 % d’un trimestre à l’autre

La transition réussie d’Ethereum d’une preuve de travail à un mécanisme de consensus de crypto-monnaie de preuve de participation a alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs. L’achèvement de la fusion a entraîné une plus grande confiance parmi les détenteurs et les commerçants de la communauté et un grand volume d’Ethereum a été jalonné.

Ethereum d’une valeur de 2 milliards de dollars a été jalonné jusqu’à présent, soit une croissance de 7,5 % par rapport au dernier trimestre. Sur la base des données actuelles de la plate-forme de crypto-intelligence Dune Analytics, plus de 14 millions de jetons ETH ont été jalonnés sur la blockchain Ethereum.

Parmi les moyens de générer des revenus passifs, le jalonnement a gagné en popularité après la fusion. Même pour les détenteurs d’Ethereum, le concept de staking est devenu pertinent puisqu’il a un impact direct sur la dynamique offre-prix de l’altcoin. Le jalonnement devrait créer une pression déflationniste sur Ether, par opposition à l’exploitation minière.

De plus, l’augmentation du volume total d’ETH enfermés dans des contrats Ethereum pourrait faire grimper le prix de l’altcoin à long terme puisque l’offre est l’un des facteurs fondamentaux dans la détermination des prix.

Après la fusion, la pertinence a augmenté à mesure que les détenteurs rejoignaient le réseau en tant que validateurs, jalonnant 32 ETH, d’une valeur d’environ 50 600 $ sur la blockchain. Le problème ici est que plus le volume d’ETH jalonné est élevé, plus le rendement est faible.

Le rendement de Staked Ethereum est déterminé par

Émission brute

Frais de transaction générés par jour

Taux de combustion

Montant d’ETH mis en jeu

Le rendement de staking annualisé est calculé comme suit : Émission brute annuelle d’ETH + Frais annuels * (1-% des frais brûlés) / ETH staké moyen sur l’année.

Étant donné que la moyenne des ETH jalonnés au cours de l’année est au dénominateur, le volume des ETH jalonnés et le rendement ont une relation inverse. Cela implique que plus le volume d’Ethereum jalonné est élevé, plus le rendement est faible. Le rendement de jalonnement d’Ethereum est actuellement à égalité avec le bon du Trésor américain à 10 ans. Le rendement le plus élevé du bon du Trésor américain à 10 ans en 2022 est de 4,2 %.

Opportunités de revenus passifs basés sur Ethereum

Alors que le rendement du jalonnement est dispersé par un grand nombre de participants intéressés et un volume plus élevé d’ETH jalonné, il existe d’autres opportunités dans Ethereum pour la génération de revenus passifs. Le trading automatisé, ou le trading d’Ethereum via un logiciel qui utilise un algorithme préprogrammé pour acheter/vendre l’actif 24×7 est une opportunité intéressante pour les traders.

Sur la base des données de la plateforme de crypto-intelligence Santiment, la volatilité des prix d’Ethereum a récemment atteint un sommet mensuel supérieur à 50 %, l’altcoin ayant gagné près de 21 % en deux semaines. Par conséquent, le trading automatisé reste une méthode lucrative pour générer des revenus passifs à partir d’ETH.

Alternativement, prêter Ethereum est un autre moyen populaire pour les commerçants de générer des revenus passifs. En règle générale, les investisseurs réalisent un profit en prêtant des cryptos aux emprunteurs qui sont prêts à payer des taux d’intérêt élevés, via des plateformes de prêt centralisées ou décentralisées.

Sur les plates-formes centralisées, les aspects techniques tels que la sécurité, le stockage des données, l’utilisation de la bande passante ou l’authentification sont pris en charge et les investisseurs ont la possibilité d’optimiser le rendement de leurs actifs. Les plates-formes centralisées ont généralement des taux d’intérêt plus élevés que leurs homologues décentralisées, mais le risque de piratage et de violation de données est réel parmi les protocoles DeFi.

Les analystes attendent la confirmation d’une cassure haussière du prix Ethereum

RektCapital, crypto trader et analyste a évalué le graphique des prix ETH/USD et a noté que le prix Ethereum défie toujours le niveau de résistance de 1 587 $. Une clôture au-dessus de ce niveau serait un bon signe pour une évasion d’Ethereum. Cependant, jusqu’à ce que cette confirmation soit reçue, le prix d’Ethereum pourrait rejeter 1 587 $ et puiser dans le support local entre 1 300 $ et 1 450 $.

Tableau des prix ETH/USD