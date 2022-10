Deux raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin offrira aux acheteurs mis à l’écart une opportunité d’accumulation à 19 700 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a connu une croissance explosive de 9,3 % entre le 25 et le 29 octobre.

En raison de la divergence baissière en développement, BTC pourrait glisser plus bas et revoir la structure de support de 19 700 $.

Un retournement réussi de l’obstacle de 21 000 $ dans un plancher de support invalidera la thèse baissière de la grande crypto.

Le prix du bitcoin a connu une augmentation de la pression d’achat entre le 25 et le 29 octobre, ce qui l’a propulsé à établir deux sommets distincts. En raison de la nature baissière inhérente à cette structure, BTC est susceptible de revenir plus bas et d’éliminer le déséquilibre.

Le prix du Bitcoin doit perdre du poids

La consolidation des prix du Bitcoin à partir du 13 octobre s’est conclue le 25 octobre alors qu’elle a augmenté de 9,3 % et établi un sommet local à 21 030 $. Ce mouvement explosif a été suivi d’un léger recul à 19 951 $, qui a entraîné une hausse de 5,6 %.

Avec le recul, cette décision était une course à la liquidité car le prix du Bitcoin a atteint un sommet plus élevé à 21 083 $. Depuis ce point, BTC a chuté de 3 % et se négocie actuellement à 20 453 $. Un plus bas inférieur au niveau psychologique de 20 000 $ renforcera les perspectives baissières.

La deuxième raison pour laquelle le prix du Bitcoin pourrait baisser est que les sommets les plus élevés produits les 26 et 29 octobre semblent s’écarter des sommets inférieurs de l’indice de force relative (RSI). Cette configuration est connue sous le nom de divergence baissière et indique que la valeur de l’actif augmente malgré la baisse de l’élan, ce qui conduira éventuellement à un renversement de l’actif sous-jacent.

De plus, une baisse permettra également de rééquilibrer l’inefficacité que le prix du Bitcoin a créée lors de sa montée. Par conséquent, les investisseurs intéressés peuvent ouvrir une position courte et enregistrer des bénéfices au niveau de support de 19 700 $.

Le niveau susmentionné est un endroit idéal pour accumuler. S’il y a suffisamment d’élan haussier, le prix du Bitcoin poursuivra probablement sa tendance à la hausse et revisitera le prochain niveau significatif à 22 106 $.

Graphique BTCUSDT sur 4 heures

Alors que les choses semblent sombres pour le prix du Bitcoin, un retournement réussi de l’obstacle de 21 000 $ dans un plancher de support fera adieu à la divergence baissière en jeu. Ce développement invalidera les perspectives pessimistes pour le grand crypto et le propulsera à 22 106 $, qui est le prochain niveau significatif où BTC est susceptible de former un sommet local.