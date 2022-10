À 5 000 milles l’un de l’autre : la Thaïlande et la Hongrie vont explorer conjointement la technologie blockchain | Cryptomonnaie

Le pacte entre les associations de technologie financière des deux pays verra une coopération sur la technologie, y compris la blockchain, pour alimenter leurs industries financières respectives.

Les associations de technologie financière de Thaïlande et de Hongrie ont signé un protocole d’accord bilatéral pour soutenir l’introduction de la technologie blockchain dans leurs secteurs financiers respectifs.

Le protocole d’accord, signé par la Thai Fintech Association (TFA) et la Coalition hongroise Blockchain le 25 octobre, verra les deux associations « partager leurs expériences, leurs meilleures pratiques et explorer des domaines potentiellement bénéfiques pour une coopération directe », selon un post Facebook du Ambassade de Hongrie à Bangkok.

Le président de la TFA, Chonladet Khemarattana, a déclaré que le commerce électronique, les paiements mobiles et les monnaies numériques se développaient rapidement en Thaïlande et qu’une coopération internationale était nécessaire pour développer davantage la technologie financière locale, selon un rapport du 29 octobre du Bangkok Post.

Il a également affirmé que 20% des détenteurs de crypto dans le monde se trouvaient en Thaïlande, le pays s’est classé huitième sur l’indice mondial d’adoption de crypto 2022 publié en septembre par la société d’analyse Chainalysis et la société de paiement crypto TripleA estime que près de 6,5% de la population possède une crypto-monnaie,

La Coalition hongroise de la blockchain a été créée conjointement par le ministère de l’Innovation et de la Technologie du pays et le Centre national de connaissances sur les données et l’économie en mars 2022, tandis que la Thai Fintech Association est une association à but non lucratif fondée en 2016 dans le but de représenter l’industrie locale des technologies financières. y compris les échanges de crypto-monnaie.

Le pacte intervient alors que la banque centrale de Thaïlande, ainsi que certaines des banques commerciales du pays, ont été impliquées dans le test d’une plate-forme de transactions transfrontalières de gros en monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) utilisant la technologie du grand livre distribué en septembre.

La Banque de Thaïlande a également annoncé en août qu’elle envisageait de lancer un projet pilote de CBDC de détail d’ici la fin de 2022 à une échelle limitée dans le secteur privé parmi environ 10 000 utilisateurs. Il testerait la monnaie numérique en utilisant des « activités de type espèces », telles que le paiement de biens ou de services.

Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a promulgué certaines restrictions sur la cryptomonnaie cette année, interdisant l’utilisation de crypto-monnaies pour les paiements en mars, affirmant qu’elles « pourraient affecter la stabilité du système financier ».

Le régulateur sévit également contre les plates-formes de prêt de crypto, la SEC prévoyant d’interdire aux échanges de crypto de fournir ou de prendre en charge des services de dépôt d’actifs numériques.

La Hongrie adopte apparemment une position dure similaire sur les crypto-monnaies, en février, le gouverneur de la Banque nationale hongroise, György Matolcsy, a voulu une interdiction générale de tout commerce et exploitation de crypto dans l’Union européenne, affirmant qu’il « servait des activités illégales » et était « spéculatif ».