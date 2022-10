La domination d’Ethereum sur Bitcoin tire à sa fin, plus de retournement ? | Cryptomonnaie

La domination des prix d’Ethereum sur Bitcoin et le reste de l’industrie de la cryptomonnaie s’est poursuivie tout au long du mois d’octobre.

Les analystes de la plateforme de crypto-intelligence Santiment pensent que la domination d’Ethereum touche à sa fin alors que l’activité des adresses ETH diminue.

Les analystes restent optimistes sur le prix d’Ethereum, malgré une domination en baisse, ont fixé un objectif de 10 000 $ pour l’altcoin.

Ethereum flippening Bitcoin est un récit dans lequel la capitalisation boursière d’ETH dépasse celle de BTC. Ce récit a pris de l’ampleur lorsque la domination d’Ethereum sur le marché de la cryptomonnaie a augmenté et il a gagné en popularité après la transition du mécanisme de consensus de preuve de travail à la preuve de participation.

La domination des prix Ethereum se maintient tout au long du mois d’octobre

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a connu une évasion massive au début du mois. L’ETH a généré des gains de 24% pour les détenteurs au cours de la semaine dernière et l’altcoin a récupéré ses pertes du début de ce cycle, dans le marché baissier.

Le prix de l’Ethereum a dépassé le niveau clé de 1 400 dollars et a maintenu sa tendance à la hausse, atteignant un sommet mensuel de 1 645 dollars le 29 octobre. Le rallye de l’altcoin a été attribué à sa domination croissante, au sentiment haussier des détenteurs d’ETH et à sa nature déflationniste.

Sur la base des données du traqueur de crypto-intelligence Santiment, la domination des prix d’Ethereum sur Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies s’est poursuivie tout au long du mois d’octobre. Bien que la domination de l’altcoin touche maintenant à sa fin, elle se situe à 18,3 %. Lorsque le prix Ethereum a connu une cassure au-delà du niveau de 1 400 $, un grand nombre de nouvelles adresses ETH ont été créées.

Un pic d’activité d’adresse est considéré comme un moteur de la hausse des prix d’un actif. Par conséquent, les analystes de Santiment affirment qu’une reprise de l’activité d’adresses d’Ethereum pourrait alimenter un rallye confiant dans l’altcoin.

Dominance d’Ethereum et activité d’adresse

Les analystes restent optimistes sur la hausse des prix d’Ethereum

@ Pentosh1, analyste crypto et trader a évalué le graphique des prix ETH/USDT et identifié de nouvelles gammes. Le prix d’Ethereum a renversé la résistance au support, donc 1 516 $ est maintenant le bas de la fourchette, 1 650 $ est le milieu et le niveau de 1 783 $ est la nouvelle fourchette haute pour l’altcoin.

Tableau des prix ETH/USDT

Une cassure au-delà du haut de la fourchette, suivie d’une confirmation de la tendance haussière pourrait donc signaler une poursuite de la montée de l’altcoin. SmartContracter, un analyste pseudonyme sur Twitter, reste optimiste quant à la remontée des prix d’Ethereum au niveau de 10 000 dollars, un objectif haussier à long terme.