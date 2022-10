Prix ​​​​Shiba Inu: SHIB est-il la prochaine pièce de mème à exploser, Dogecoin-killer rallie 20% | Cryptomonnaie

Le taux de combustion des Shiba Inu a augmenté de 443 % du jour au lendemain, alimentant un sentiment haussier parmi les détenteurs de SHIB.

Malgré des gains de près de 20 % du jour au lendemain, Shiba Inu est 84,2 % en dessous de son record historique de 0,000086 $.

Les analystes pensent que Shiba Inu suit les traces de Dogecoin, sortant d’une tendance baissière à long terme.

Le portail de données de gravure Shiba Inu a révélé une augmentation du taux de gravure de la pièce meme. Plusieurs déclencheurs haussiers ont poussé le prix du Shiba Inu à la hausse, la pièce meme suit les traces de son rival Dogecoin.

Lisez également : Prix Ripple : Le support du groupe de lobbyistes cryptomonnaies pour Ripple fera-t-il grimper le prix du XRP ?

La brûlure du Shiba Inu a augmenté de 443 %

Shibburn, le portail qui enregistre des statistiques détaillées sur les Shiba Inu brûlés, a révélé une augmentation massive du taux de combustion. Le taux de combustion de Shiba Inu a grimpé de 443 % du jour au lendemain, avec une combustion de 14 089 818 jetons SHIB au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de la mise en œuvre de la combustion de Shiba Inu, plus de 410 000 milliards de SHIB ont été brûlés.

La gravure la plus importante provenait d’une adresse 0x6081258689a75d253d87ce902a8de3887239fe80 qui a brûlé près de 12,75 millions de jetons SHIB, augmentant le taux de gravure.

Shiba Inu brûlé lors d’une transaction

Shiba Inu a franchi une nouvelle étape

Sur la base des données d’une plate-forme de crypto-intelligence IntoTheBlock, Shiba Inu a connu son pourcentage le plus élevé de détenteurs à long terme, établissant une nouvelle étape. Le pourcentage de commerçants « détenant » Shiba Inu à long terme a grimpé à 42%, un nouveau record historique.

Le pourcentage de spéculateurs à moyen terme, des commerçants détenant des Shiba Inu à court terme pour des prises de bénéfices rapides, a diminué. 42% des détenteurs de Shiba Inu détiennent leurs tokens depuis plus d’un an, 55% détiennent SHIB depuis moins d’un an, 3% détiennent le meme coin depuis moins d’un mois.

De plus, il y a un pic dans les transactions de gros volumes, d’une valeur de 100 000 $ ou plus. 466,79 millions de dollars de Shiba Inu ont été déplacés par des baleines, des investisseurs à gros portefeuille, indiquant une augmentation de l’activité en chaîne.

IntoTheBlock suggère que le sentiment parmi les détenteurs de Shiba Inu est principalement haussier.

Les analystes pensent que la cassure des prix du Shiba Inu est confirmée

Crypto Faibik, crypto trader et analyste a évalué le graphique des prix SHIB/USDT et a fait valoir qu’une cassure à la hausse du canal descendant est confirmée. Il y a un fort volume haussier pour soutenir l’évasion de Shiba Inu, donc Faibik s’attend à ce que la pièce meme se rallie comme Dogecoin.

Tableau des prix SHIB/USDT