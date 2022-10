Prix ​​Ripple : le support du groupe de lobbyistes cryptomonnaies pour Ripple fera-t-il grimper le prix du XRP ? | Cryptomonnaie

Ripple a reçu le support du groupe de lobbyistes crypto Blockchain Association qui a demandé au tribunal l’autorisation de soutenir le géant dans sa bataille juridique.

Des mémoires Amicus ont été déposés par les parties intéressées et les partisans de Ripple, The Internet Choice Advocates Network et SpendTheBits.

Ripple, le plus grand détenteur public de XRP, a publié son rapport trimestriel et a révélé que le géant détient moins de 50 % de l’offre totale de XRP.

Blockchain Association, un groupe de partisans de la cryptomonnaie et de lobbyistes, a demandé au tribunal l’autorisation de soutenir le géant du paiement Ripple dans sa défense contre le régulateur américain Securities and Exchange Commission (SEC).

Ripple reçoit le support des promoteurs et des groupes de lobbyistes de la blockchain

La Blockchain Association, une organisation de lobbying crypto basée à Washington, DC, a demandé l’autorisation de soutenir Ripple en tant qu’ami du tribunal dans la bataille juridique SEC contre Ripple. La SEC américaine a poursuivi le géant des paiements Ripple pour sa vente de XRP en tant que titre non enregistré. Depuis décembre 2020, l’affaire a connu plusieurs requêtes de procédure et les deux parties ont déposé leurs requêtes.

1/ Aujourd’hui, nous avons annoncé avoir déposé un mémoire d’amicus soutenant une interprétation correcte de Howey dans la bataille juridique de deux ans de la SEC contre @Ondulation. Un juge a désormais la possibilité d’émettre un avis de fond sur la manière dont Howey s’applique aux actifs numériques. Voici ce qui est en jeu – Association Blockchain (@BlockchainAssn) 28 octobre 2022

La Blockchain Association estime que l’interprétation extrêmement large des lois sur les valeurs mobilières par la SEC pourrait avoir des effets dévastateurs sur l’industrie et à l’extérieur. Le mémoire indique que le tribunal devrait examiner l’objectif spécifique de XRP, puisque la SEC a « illégalement » considéré les ventes secondaires comme preuve que Ripple a violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

De nombreux jetons qui sont négociés sur les marchés secondaires ne répondent pas aux différents principes du test Howey, une affaire de la Cour suprême utilisée comme précédent pour déterminer si un actif est un titre. Le dossier disait :

Les lois sur les valeurs mobilières n’envisagent pas comment un actif qui peut avoir été émis en tant que valeur mobilière peut exister lorsqu’il n’est plus lié à aucune forme de contrat d’investissement, une considération cruciale lorsqu’on tente d’appliquer Howey.

La Blockchain Association n’est pas la seule à soutenir Ripple. Un autre groupe clé, Investor Choice Advocates Network et SpendTheBits Inc. ont déposé leur propre mémoire d’amicus le 28 octobre, avec l’autorisation du tribunal. Dans leur mémoire, ces entités affirment que la définition de «contrat d’investissement» de la SEC est vague et indique des efforts investis pour déterminer la compétence de la SEC sur la cryptomonnaie.

Ripple détient moins de 50% d’approvisionnement en XRP

Ripple, le plus grand détenteur public de XRP, a publié un nouveau rapport trimestriel soulignant qu’il détient actuellement moins de 50 % de l’offre d’altcoin. De plus, le géant du paiement n’exploite que quatre des 130 nœuds de validation XRP.

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple a commenté le tweet et a déclaré :

En dessous de 50 % – une étape importante ! Depuis 10 ans, Ripple s’est concentré sur l’utilisation du XRP et du XRPL dans nos produits pour sa rapidité, sa sécurité et son évolutivité pour le mouvement de la valeur. Alors que de plus en plus de clients utilisent XRP dans leurs flux de paiement, il est clair qu’il y a une réelle utilité ici.

Les analystes affirment que le XRP est survendu

Duncan Baldwin, analyste crypto et trader certifié a évalué le graphique des prix XRP/USD et a noté que l’altcoin a récemment subi une baisse. Le XRP a commencé sa reprise et a généré des gains de 2,5 % du jour au lendemain. Baldwin déclare que la paire XRP/USD semble localement survendue. Alors que la paire approche du niveau de support horizontal entre 0,42 $ et 0,43 $, un rallye est attendu du prix XRP.

Tableau des prix XRP/USD