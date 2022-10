Alerte aux traders NFT : après le rachat d’Elon Musk, Twitter déploie discrètement la fonction de trading NFT | Cryptomonnaie

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a inauguré une nouvelle ère d’intégration crypto et NFT sur la plate-forme de médias sociaux.

Twitter a annoncé le test bêta des tuiles de tweet NFT parallèlement à la prise de contrôle de 41,39 milliards de dollars par Musk.

Certains utilisateurs testent la fonctionnalité en tandem avec les marchés Magic Eden, Rarible, Dapper Labs et Jump.trade sur différents protocoles de blockchain.

Elon Musk, le PDG milliardaire de Tesla, a commencé sa prise de contrôle du géant des médias sociaux et la plate-forme a commencé à tester de nouvelles fonctionnalités NFT passionnantes. Twitter a déployé l’intégration commerciale NFT en tant que test bêta pour un groupe restreint d’utilisateurs.

Le Twitter d’Elon Musk alimente désormais le commerce NFT grâce à un nouveau déploiement

Elon Musk a finalisé son acquisition de Twitter pour 41,39 milliards de dollars et la plate-forme de médias sociaux a déployé une fonctionnalité de trading NFT. Twitter a annoncé qu’il permettra aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’afficher des NFT directement via des tweets en partenariat avec quatre marchés clés : Magic Eden, Rarible, Dapper Labs et Jump.trade.

L’intégration s’appelle NFT Tweet Tiles et affiche l’illustration d’un NFT dans un panneau dans un tweet. Un bouton est inclus, à travers lequel les utilisateurs cliquent sur la liste du marché. Quatre places de marché spécifiques sont intégrées en tant que partenaires pour le test bêta. Créateur de la blockchain Flow, Jump.trade axé sur le sport et les principales plateformes de marché NFT Rarible et Magic Eden sont activement impliqués dans les tests d’intégration.

Les places de marché impliquées dans le déploiement de Twitter d’Elon Musk sont hébergées sur plusieurs chaînes de blocs différentes comme Ethereum, Solana, Flow, Polygon, Tezos et Immutable X. Un représentant de Twitter a déclaré à Decrypt que « la fonctionnalité est actuellement testée avec certains utilisateurs de Twitter sur iOS et sur le Web. ”

Les utilisateurs inclus dans le test verront l’intégration NFT Tweet Tile et contrairement à la croyance populaire, un abonnement premium n’est pas nécessaire pour utiliser la fonctionnalité.

Twitter prend en charge la crypto et les NFT depuis 2021, grâce à l’intégration de Bitcoin et d’Ethereum pour donner des pourboires aux créateurs de contenu sur la plate-forme et à la prise en charge des images de profil NFT vérifiées. Il est important de noter que seuls les NFT Ethereum sont actuellement pris en charge par la plateforme de médias sociaux.