Prix ​​Dogecoin : Pourquoi le prix DOGE a presque doublé en trente jours, et ensuite ? | Cryptomonnaie

La prise de bénéfices des baleines Dogecoin grimpe, 400 millions de jetons DOGE ont été transférés à Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie en volume.

L’autoproclamé Dogefather et PDG milliardaire de Tesla, Elon Musk, a achevé son rachat de Twitter, alimentant la hausse des prix Dogecoin.

Les analystes estiment que le prix Dogecoin bénéficie d’un support solide entre 0,0772 $ et 0,0792 $, où plus de 5,89 milliards de DOGE ont été acquis.

Elon Musk, magnat des affaires et PDG milliardaire de Tesla, a ajouté un autre géant à sa liste d’acquisitions. L’acquisition de Musk sur Twitter a agi comme un déclencheur haussier pour le prix du Dogecoin puisque le Dogefather autoproclamé a exprimé son support à DOGE à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.

Les analystes estiment que l’inversion de tendance de Dogecoin est durable et que la pièce meme devrait continuer sa montée après avoir trouvé un support solide entre le niveau de 0,0772 $ et 0,0792 $.

Ces facteurs ont déclenché la hausse massive des prix de Dogecoin

Le prix du Dogecoin a enregistré des gains de près de 50 % au cours des trente derniers jours. Bien que plusieurs facteurs aient contribué à ce rallye massif, trois d’entre eux se sont démarqués. L’accumulation de Dogecoin par de grands investisseurs de portefeuille, la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk (Dogefather) et l’annonce par Dogechain de sa future feuille de route ont été les principaux facteurs qui ont influencé la hausse des prix de la pièce meme.

Selon un rapport de Reuters, Elon Musk a récemment finalisé son acquisition de plusieurs milliards de dollars (44 milliards de dollars) du géant des médias sociaux Twitter. La nouvelle de l’acquisition de Musk sur Twitter a fait grimper le prix du Dogecoin, de son plus bas de 0,04729 $ à 0,0877 $. Le prix DOGE a généré des gains à deux chiffres du jour au lendemain. Auparavant, Musk avait publié des déclarations affirmant que les paiements sur Twitter devraient être numérisés et exprimé son support à Dogecoin, la dixième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Les baleines ont récupéré de gros volumes de Dogecoin avant la hausse massive des prix et ont commencé à prendre des bénéfices après avoir franchi le niveau de 0,0792 $. Les grands investisseurs de portefeuille ont transféré 400 millions de jetons DOGE à Binance, dans le but de prendre des bénéfices alors que le prix de la pièce meme a atteint un sommet mensuel de 0,087 $.

Dogecoin Whale Alert, un compte Twitter qui suit les mouvements des baleines DOGE, a partagé les détails de la transaction dans un tweet récent :

Dogechain, une solution de mise à l’échelle de couche 2 pour Dogecoin, a annoncé sa future feuille de route, alimentant la montée en puissance de Dogecoin en tant que dixième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Dogechain a lancé le processus de vote sur sa gravure de pièces, ce qui a alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs de DOGE.

Le vote du grand brûlage de 2022 est maintenant EN DIRECT Souhaitez-vous que la fondation Dogechain brûle 80% de l’offre totale et réduise la période d’acquisition de l’airdrop Early Shibes de 48 à 6 mois? OUI/NON ✅ ❌ Présentation complète de la proposition et vote : https://t.co/fruuRUq6ni pic.twitter.com/joksIDMWGk — Dogechain (Offrir une Tesla) (@DogechainFamily) 23 octobre 2022

Pourquoi les analystes pensent que la hausse des prix Dogecoin est gardée

Les analystes pensent que le récent renversement de tendance haussière de Dogecoin est protégé par un support entre 0,0772 $ et 0,0792 $. Selon les données d’IntoTheBlock, il s’agit du niveau de prix auquel environ 27 000 adresses ont récupéré 5,89 milliards de jetons DOGE.

5,89 milliards de DOGE acquis entre 0,0772 $ et 0,0792 $

Le prix du Dogecoin pourrait subir une pression de vente due à l’augmentation des prises de bénéfices des baleines. Les détenteurs dans la fourchette de 0,0772 $ et 0,0792 $ se battraient pour défendre leurs gains et soutenir la montée en puissance de DOGE. Il reste à voir si les détenteurs peuvent aider à maintenir Dogecoin au-dessus du niveau de 0,0792 $.