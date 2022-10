Le co-fondateur de Terra, Do Kwon, giflé par un procès de 57 millions de dollars intenté par 350 investisseurs | Cryptomonnaie

Le PDG de Terra fait face à un procès pour fausse déclaration frauduleuse de TerraUSD.

Les demandeurs cherchent à récupérer leurs pertes d’investissement et d’autres « dommages aggravés » non spécifiés.

Il y a tout juste un mois, Interpol a publié une notice rouge au nom de Do Kwon.

Comme il semble être le co-fondateur et PDG de Terra, les problèmes de Do Kwon ne sont pas près de se terminer. Outre l’enquête en cours des autorités fédérales, Do Kwon est également au centre de quelques poursuites judiciaires, dont la plus récente a été révélée récemment.

Un autre

Selon le rapport du Wall Street Journal de vendredi, Do Kwon fait actuellement face à une autre poursuite qui a été déposée le 23 septembre. Déposée au nom de plus de 350 investisseurs, la poursuite afirme une « déclaration frauduleuse » de la part de Do Kwon. Ces allégations concernent la stabilité de TerraUSD, le stablecoin algorithmique de Terra.

Le désancrage du stablecoin et l’effondrement éventuel de l’écosystème Terra ont déclenché un crash à l’échelle du marché en mai et causé des milliards de dollars de pertes aux investisseurs. Le procès vise également Anchor en qualifiant son APY de 20% et le protocole de « produit d’épargne stable à capital protégé ».

Contrer les affirmations, le porte-parole de Terraform Labs a déclaré,

« Il existe une différence fondamentale entre un événement sur le marché public et une fraude. Les risques étaient publiquement connus et discutés, et le code sous-jacent était de source ouverte. »

En plus de récupérer leurs pertes d’investissement, les demandeurs cherchent également à récupérer certains « dommages aggravés » non spécifiés.

Le passé et le futur

Bien que ce procès n’ait eu lieu que le mois dernier, de nombreux autres, tels que des recours collectifs d’autres cabinets d’avocats tels que Grant & Eisenhower et d’autres, n’ont pas encore abouti.

De plus, Do Kwon est dans le collimateur du gouvernement depuis des mois. Les procureurs sud-coréens le recherchent déjà, et le mois dernier, Interpol a émis un mandat de recherche mondial – une « notice rouge – à son nom.

Bien que Do Kwon ait déclaré qu’il n’était pas en fuite et qu’il était prêt à coopérer pleinement avec toute agence gouvernementale, il n’a pas encore été retrouvé.