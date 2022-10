El Salvador et Lugano signent un mémorandum soutenant les initiatives visant à stimuler l’adoption de Bitcoin | Cryptomonnaie

Le mémorandum renforcera la coopération en matière d’éducation et de recherche entre les deux pays.

El Salvador aurait perdu plus de 60 millions de dollars dans son expérience Bitcoin, avec un ratio dette/PIB atteignant 87 %.

Bitcoin maintient son prix à 20 675 $ ; cependant, il reste vulnérable à un repli à 18 600 $.

El Salvador a marqué l’histoire l’année dernière en devenant le premier pays à accepter le Bitcoin comme monnaie légale. Bien que le pays visait à devenir une plaque tournante majeure du Bitcoin, en construisant son économie autour de la crypto-monnaie, il n’a pas réussi. La baisse des prix qui a commencé en novembre 2021 a réduit le prix du Bitcoin de plus de 70 %, affectant considérablement El Salvador.

Le Salvador ne recule pas

Selon un blog de Tether vendredi, l’ambassadrice salvadorienne Milena Mayorga a annoncé qu’El Salvador et la ville de Lugano avaient signé un mémorandum. Appelé le protocole d’accord sur la coopération économique, le partenariat est crucial pour Bitcoin dans ces deux régions.

Conformément aux objectifs attendus de ce mémorandum, El Salvador et Lugano amélioreront leur coopération dans le domaine de l’éducation et de la recherche. Parallèlement à cela, les initiatives qui améliorent l’adoption de Bitcoin et d’autres actifs cryptomonnaies dans ces endroits seront également soutenues.

Le maire de Lugano, Michele Foletti, a commenté le partenariat en déclarant,

« L’annonce historique d’aujourd’hui… est une excellente nouvelle pour les adeptes de la liberté financière et du pouvoir de la crypto-monnaie. Cet effort conjoint profitera aux citoyens de Lugano et d’El Salvador alors que nous continuons à travailler vers une économie mondiale plus inclusive.

Même si El Salvador est fidèle à sa promesse Bitcoin, les deux derniers mois n’ont pas été les meilleurs de son parcours. Comme l’a rapporté CNBC, El Salvador a actuellement une perte papier non réalisée d’environ 60 millions de dollars qui ne sera pas bloquée tant que sa position Bitcoin ne sera pas sortie.

De plus, le ratio dette/PIB du pays, qui détermine les dettes du pays par rapport à ses revenus, est sur le point d’augmenter à 86,9 % cette année. Cela soulève des inquiétudes quant à la viabilité de la dette du pays à moyen terme.

La chute de la valeur de Bitcoin au cours de l’année écoulée est le principal contributeur aux problèmes d’El Salvador.

Bitcoin jusqu’à 20 000 $

Après son sommet historique de 67 500 $ en novembre 2021, le prix du Bitcoin est tombé à 18 400 $ à son plus bas. Cependant, au cours des derniers jours, le prix de BTC a augmenté et se négocie actuellement à 20 667 $. La pièce du roi vise 22 600 $, sa résistance critique, qui ne peut être récupérée comme support que si la tendance haussière persiste.

L’indice de force relative (RSI) met actuellement en évidence une pression d’achat excessive sur le marché. Un temps de recharge pourrait être déclenché si l’indicateur franchit 70,0 avant que BTC n’atteigne 22 600 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Cependant, si BTC constate une baisse de son prix actuel, il reviendra se négocier autour de son niveau de support critique de 18 600 $.