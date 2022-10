Le prix des avalanches gagne 17 % en une semaine, cela pourrait-il être un rebond de chat mort ? | Cryptomonnaie

Le prix de l’avalanche récupère presque ses gains à 20,00 $ après avoir capitalisé sur un rallye de soulagement généralisé. Avec un support à 15,00 $ intact, les acheteurs ont stabilisé la poussée vers des niveaux plus élevés, affaiblissant les zones de congestion des vendeurs à 16,00 $ et 17,00 $.

AVAX se trouve maintenant au-dessus de cette résistance devenue support (17,00 $) tandis que les haussiers délibèrent sur le prochain mouvement à 20,00 $. Cependant, une pression aérienne à 18,00 $ peut compromettre la tendance à la hausse des prix de l’Avalanche et augmenter le risque de retracement.

Le prix de l’avalanche pourrait changer ses perspectives techniques de manière haussière si les acheteurs réussissaient un swing supplémentaire au-dessus de la SMA (moyenne mobile simple) à 200 jours (en violet), comme indiqué sur le graphique de huit heures ci-dessous.

Cependant, cette moyenne mobile renforce une résistance significative à 18,00 $, susceptible d’absorber l’élan derrière AVAX. Cette zone a fonctionné comme support, bien que brièvement au début de septembre. Les efforts pour retrouver le même niveau ont été vains, d’où la possibilité flagrante d’un autre renversement de tendance.

Graphique AVAX/USD sur huit heures

De plus, le RSI (Relative Strength Index) peut exacerber la situation contre les haussiers s’il puise dans la région de surachat. En règle générale, les prix ont tendance à se corriger dans des conditions de surachat. Dans le cas du prix Avalanche, il serait prudent de faire attention à ce que le RSI entre en surachat puis en sorte. Une rentrée dans la zone neutre à partir de niveaux de surachat est un bon moment pour verrouiller les gains tout en recherchant de nouvelles positions courtes.

D’autre part, une cassure au-dessus de la SMA de 200 jours pourrait réaffirmer la tendance haussière, permettant aux traders d’exploiter des positions longues plus rentables. Pour les traders conservateurs, 22,00 $ est un objectif potentiel de prise de bénéfices, mais les investisseurs extrêmement optimistes ont la possibilité de suivre la tendance d’AVAX à 30,00 $.

Dans d’autres nouvelles, Avalanche a récemment publié une nouvelle plate-forme appelée Core. Considérez-le comme un centre de commande pour tout AVAX. Les utilisateurs peuvent consulter leurs portefeuilles, exécuter des transactions en chaîne et accéder aux statistiques du réseau sur la même plate-forme.

Important #Avalanche mettre à jour:

Le pont Avalanche sur https://t.co/X0XclUBs6e est déplacé vers une autre URL. Le pont Avalanche existe maintenant dans Core Web et peut être trouvé dans le centre de commande Web Core et sur https://t.co/F3QtAh21KS, tous avec les mêmes caractéristiques et fonctionnalités.

— Assistance aux avalanches (@avaxtechsupport) 26 octobre 2022