Octobre voit le volume de transactions quotidien le plus bas jamais enregistré pour les produits cryptomonnaies | Cryptomonnaie

Alors que le marché de la cryptomonnaie montre des signes de reprise progressive, avec Bitcoin (BTC 20 184 $) se tenant au-dessus du niveau psychologiquement important de 20 000 $ après son crash initial à 17 600 $ en juin, ce mois-ci établit toujours un record pour un volume de produits global quotidien moyen sur tous les produits numériques. produits de placement d’actifs.

Selon le rapport de CryptoCompare, publié le 27 octobre, le volume quotidien moyen des échanges de produits cryptomonnaies institutionnels a chuté de 34,1 %, à 61,3 millions de dollars en octobre. Presque tous les produits couverts par le rapport ont enregistré une forte baisse des volumes quotidiens moyens, allant de -24,3 % à -77,5 %.

La tendance à la baisse des échanges quotidiens ne se limite pas aux récentes turbulences du marché, mais remonte à novembre 2021, à une légère exception pour mai 2022. Octobre est devenu le deuxième mois depuis septembre 2020 au cours duquel les volumes quotidiens moyens sont tombés en dessous de 100 millions de dollars.

Cependant, le rapport retrace quelques développements optimistes dans d’autres marqueurs du marché. Le total des actifs sous gestion (AUM) pour tous les produits d’investissement en actifs numériques a augmenté de 1,76 % pour atteindre 22,9 milliards de dollars par rapport à septembre. Il s’agit de la première augmentation de l’actif sous gestion depuis juillet.

Les actifs sous gestion des produits fiduciaires, qui représentent 77,3 % du marché, ont augmenté de 2,34 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars en octobre, tandis que les actifs sous gestion représentés par les fonds négociés en bourse (ETF) ont chuté de 1,59 % pour atteindre 2,21 milliards de dollars.

Les flux nets sont un autre marqueur important. En octobre, les flux nets hebdomadaires pour les produits basés sur Bitcoin ont enregistré des entrées moyennes de 8,37 millions de dollars en octobre, et les produits courts basés sur Bitcoin ont enregistré les sorties les plus importantes, avec une moyenne de 5,03 millions de dollars. La situation est bien pire pour les produits Ether (ETH 1 501 $), qui ont enregistré le deuxième plus grand flux net négatif de 2,87 millions de dollars.

Dans le même temps, le jeton natif ETH de la blockchain Ethereum a enregistré de meilleurs gains que BTC le 26 octobre, bondissant d’environ 14 % pour atteindre son sommet hebdomadaire de 1 554 $. Au moment de la publication, le prix de l’ETH s’élève à 1 508 $.