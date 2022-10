Prédiction hebdomadaires Bitcoin : Pourquoi un BTC de 28 000 $ a plus de sens maintenant ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin déclenche une cassure haussière après avoir développé une divergence haussière le mois dernier.

Les mesures et les techniques en chaîne indiquent un rallye potentiel au quatrième trimestre qui pourrait pousser BTC à 28 000 $ et plus.

Cette perspective optimiste sera invalidée si BTC brise le niveau de support de 18 981 $ sur un graphique hebdomadaire.

Le prix du Bitcoin réagit bien aux développements haussiers qui ont eu lieu au cours du dernier mois environ. Une récente évasion pourrait être le début d’une hausse prolongée si on l’examine sous l’angle des performances historiques de Bitcoin au quatrième trimestre s’étalant sur la dernière décennie.

Vous trouverez ci-dessous un tableau montrant le rendement moyen du prix du Bitcoin au cours de différents trimestres depuis 2009. Le rendement moyen au T4 est de 27 %, ce qui est le plus élevé après les 21 % du T2.

Performance trimestrielle historique de BTC

Bien que les performances historiques ne soient pas un moyen infaillible de prédire l’avenir, il est possible que si le cycle se répète en 2022, les investisseurs pourraient voir un mouvement explosif vers le nord au cours des deux prochains mois.

Le prix du Bitcoin laisse entrevoir une poursuite des perspectives haussières

Le prix du Bitcoin a connu une divergence haussière sur le graphique de trois jours qui s’est développé entre le 30 juin et le 25 octobre. Cette formation technique se produit lorsque les baisses de prix ne se reflètent pas dans des baisses similaires de l’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum populaire. Une telle non-confirmation par le RSI est généralement un signe d’affaiblissement de la dynamique baissière et peut indiquer l’approche d’un retournement du marché. Le prix du bitcoin a finalement connu une évasion massive le 25 octobre, entraînant une hausse de 9 % en environ 24 heures. Suite à cela, le prix du BTC a subi un recul mineur pour soutenir les niveaux à 19 850 $ ou 19 650 $, ce qui pourrait s’avérer être des zones d’accumulation clés pour la prochaine étape plus élevée, ce qui pourrait propulser le BTC au niveau psychologique de 25 000 $.

L’obstacle de 25 000 $ est le point médian du mouvement de 45 % qui s’est produit entre mai et juin et constitue un point central du parcours de BTC. Basculer ce niveau de résistance dans un plancher de support indiquera une résurgence haussière et propulsera le prix du Bitcoin vers la prochaine zone significative, s’étendant entre 28 000 $ et 29 000 $.

Comme mentionné dans les articles précédents, ces niveaux sont ceux où le graphique Bitcoin du Chicago Mercantile Exchange (CME) présente des lacunes dans l’action des prix puisque la plate-forme reste fermée le week-end. Historiquement, la grande crypto évolue de telle manière qu’elle rééquilibre ces inefficacités, faisant de la zone entre 28 000 $ et 29 000 $ un bon endroit pour enregistrer des bénéfices.

Dans un scénario générique, cette hausse des prix du Bitcoin pourrait s’étendre jusqu’au niveau psychologique de 30 000 $, portant le gain total à 51 %.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Bien que ces perspectives puissent sembler trop optimistes à première vue, la métrique en chaîne de l’offre sur les échanges rassure les acheteurs. La métrique fonctionne à contre-courant avec une baisse de l’offre indiquant une tendance haussière et une hausse : une tendance baissière. Cela s’explique par le fait que les investisseurs ont tendance à déplacer leurs Bitcoins de portefeuilles plus sécurisés vers des échanges dans un premier temps avant de les liquider. Du 13 juin au 27 octobre, l’offre de BTC sur les bourses est passée de 1,92 million à 1,6 million.

Cette baisse de 16% indique la confiance des investisseurs et suggère que moins de détenteurs cherchent à vendre leurs avoirs, ce qui est une évolution haussière.

BTC Supply détenu en bourse

Accumuler des opportunités sur des délais plus courts

La hausse de 9% du prix du Bitcoin observée cette semaine était impressionnante, mais elle n’est pas durable dans une perspective de délai plus court. L’indicateur Short Term Holder Spent Output Ratio ou STH-SOPR est utilisé pour déterminer si les investisseurs vendent leurs avoirs avec profit, perte ou seuil de rentabilité.

Si le STH-SOPR est supérieur à 1, alors les détenteurs à court terme vendent à profit, ce qui dénote une augmentation de la pression de vente et pourrait déclencher un retournement baissier.

Actuellement, cet indicateur en chaîne oscille au-dessus de 1, laissant entrevoir un potentiel de recul.

BTC STH-SOPR

Sur le graphique d’une journée, les niveaux potentiels où le prix du Bitcoin pourrait être retesté incluent les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 30 jours à 19 847 $ et 19 640 $, respectivement.

Par conséquent, accumuler à ces niveaux pourrait générer des gains maximaux si BTC atteignait finalement sa destination de 30 000 $.

Graphique BTCUSD sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, une ventilation du point de contrôle, c’est-à-dire le niveau de volume échangé le plus élevé pour 2022 à 18 981 $, invaliderait la thèse haussière de BTC. Ce développement pourrait déclencher un nouveau crash qui pourrait renverser la grande crypto pour balayer le creux du 18 juin à 17 593 $.

Ici, les acheteurs ont une autre chance d’intervenir, cependant, d’accumuler du BTC et potentiellement de lancer une reprise.