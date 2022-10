Bitcoin pourrait grimper à 63 000 $ avant la prochaine réduction de moitié des récompenses minières : Matrixport | Cryptomonnaie

« Ayez peur quand les autres sont avides et avides quand les autres ont peur », a dit un jour le légendaire investisseur Warren Buffett.

Le moment est peut-être venu d’être gourmand sur le marché de la cryptomonnaie, car le Bitcoin battu (BTC) pourrait bientôt trouver un soulagement et remonter à 63000 $ d’ici mars 2024, lorsque la crypto-monnaie est susceptible de subir une réduction de moitié de la récompense minière – un code programmé visant à réduire le rythme d’expansion de l’offre de 50 % tous les quatre ans.

C’est la dernière prédiction de Markus Thielen, responsable de la recherche et de la stratégie chez le fournisseur de services de cryptomonnaie Matrixport, qui a 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

La prédiction positive est basée sur l’hypothèse que le bitcoin répétera l’action haussière des prix observée dans la perspective des réductions de moitié de juillet 2016 et avril 2020. À ces deux occasions, le bitcoin s’est heurté à des vents haussiers 15 mois avant la réduction de moitié et, au cours du mois de réduction de moitié, il s’est échangé 39 % plus haut que celui où il avait changé de mains il y a deux ans.

Donc, si l’histoire est un guide, le bitcoin pourrait voir un changement de fortune à partir du mois prochain et atteindre 63 160 $ ​​d’ici mars 2024 pour s’échanger 39 % plus haut que le prix de mars 2022 de 45 538 $.

« Les prix ont commencé à se redresser 15 mois avant la prochaine réduction de moitié (novembre 2022) et ils ont tendance à terminer à 39% par rapport à leur niveau de négociation 24 mois auparavant. Cela impliquerait que le bitcoin se négocie autour de 63 160 $ ​​(mars 2022 à 45 538 $ * (1 + 39%) = 63 160 $) d’ici mars 2024 », a écrit Thielen dans la dernière édition de Matrix on Target note.

Si l’histoire est un guide, le bitcoin pourrait rencontrer des vents haussiers à partir du mois prochain. (Matrixport Technologies) (Matrixport Technologies)

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Cela dit, l’histoire rime souvent et les perspectives macroéconomiques pourraient s’améliorer dans les mois à venir. Les responsables de la Fed ont récemment fait allusion à un ralentissement du resserrement monétaire à partir de décembre. Par ailleurs, il y a des signes que la Chine assouplit sa position sur la cryptomonnaie, selon Thielen.

« Le moment où Hong Kong légalise potentiellement le commerce de détail de la cryptomonnaie afin de devenir une plaque tournante de la cryptomonnaie juste après le Congrès du Parti chinois, qui ne se tient que deux fois par décennie, indique que la Chine change sa position envers la cryptomonnaie », a noté Thielen.

« La Russie a également changé sa position à la lumière des sanctions économiques. Le président Poutine et la Chine cherchent une alternative au système de l’USD. Avec l’Arabie saoudite, qui souhaite rejoindre les pays BRICS et est vivement intéressée par la mise à niveau de leur économie vers le Web3, un nouveau marché haussier de la cryptomonnaie sur plusieurs années pourrait commencer », a ajouté Thielen.

Bitcoin a vu trois moitiés de récompense à ce jour. Les prix sont passés de 8 800 $ à 69 000 $ en 18 mois après la troisième réduction de moitié en date du 12 mai 2020.

(buybitcoinworldwide.com)

La quatrième réduction de moitié devait initialement avoir lieu en mai 2024. Cependant, avec le taux de hachage ou la puissance de calcul dédiés aux blocs miniers qui ont augmenté pendant le marché baissier, la réduction de moitié des récompenses devrait maintenant avoir lieu en mars 2024.

Après l’événement, la récompense par bloc versée aux mineurs passera de 6,25 BTC à 3,12 BTC, ramenant le taux d’inflation de la crypto-monnaie à 1,1 %. Les mineurs de Bitcoin résolvent des problèmes algorithmiques complexes pour extraire des blocs et vérifier les transactions en échange de récompenses payées en BTC.

La politique monétaire fixe de la crypto-monnaie consistant à réduire de moitié l’expansion de l’offre tous les quatre ans contraste avec l’offre de monnaie fiduciaire en constante augmentation. Cela a motivé de nombreuses personnes, y compris la société d’intelligence économique MicroStrategy, à adopter le bitcoin comme actif de réserve.