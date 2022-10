Ripple rapporte pour la première fois des avoirs XRP inférieurs à 50% | Cryptomonnaie

Les avoirs en jetons XRP de Ripple Lab (0,46 $ XRP) sont tombés en dessous de 50 % de l’offre totale en circulation pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise.

Ripple a fait l’objet de critiques dans le passé par certains qui ont soulevé des questions sur la propriété significativement importante de XRP par l’entreprise, arguant qu’elle donne à l’entreprise un contrôle centralisé sur son XRP Ledger (XRPL).

Dans un rapport du troisième trimestre publié le 27 octobre, Ripple a une fois de plus réfuté cette critique tout en soulignant que ses avoirs en XRP continuent de baisser, tombant en dessous de 50 milliards de jetons, soit 50 % de l’offre totale.

«Les critiques ont indiqué que la propriété XRP de l’entreprise était un indicateur que le XRP Ledger est contrôlé par Ripple. Ce n’est pas vrai », a déclaré Ripple, ajoutant que :

Le XRP Ledger (XRPL) utilise le Federated Byzantine Consensus pour valider les transactions, ajouter de nouvelles fonctionnalités et sécuriser le réseau, ce qui indique que chaque nœud validateur obtient un vote, quelle que soit la quantité de XRP qu’il possède.

La société a poursuivi en déclarant qu’elle « exploite actuellement 4 nœuds de validation sur plus de 130 sur le XRPL ».

Ripple a révélé dans le rapport que ses ventes nettes totales (ventes moins achats) de XRP pour le troisième trimestre étaient tombées à 310,68 millions de dollars, contre 408,9 millions de dollars au deuxième trimestre.

« Ripple a continué à vendre du XRP uniquement dans le cadre de transactions ODL, et les volumes d’ODL ont augmenté à mesure que l’ODL de Ripple [On-Demand Liquidity] les affaires se sont développées à l’échelle mondiale », indique le rapport.

L’une des principales offres commerciales de Ripple est son service de paiements transfrontaliers ODL, et la société a indiqué qu’elle avait continué à développer le produit au troisième trimestre via un partenariat avec la société de forex Travelex pour faciliter les transactions entre le Brésil et le Mexique.

Mise à jour de la bataille SEC

Ripple a également commenté son long différend juridique avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, après avoir remporté une grande victoire concernant les documents insaisissables de William Hinman au début du mois.

Les documents en question concernent un discours de l’ancien directeur de la division SEC Hinman dans lequel il décrit le statut réglementaire de Bitcoin (BTC 20 124 $) et Ether (ETH 1 499 $) en des termes qui peuvent aider le cas de Ripple et contredisent les arguments de la SEC :

Depuis le discours émouvant de Hinman sur le marché, la SEC continue de créer délibérément une ambiguïté, au lieu de fournir des orientations claires, et utilise cette ambiguïté pour prendre des mesures d’exécution pour étouffer l’innovation cryptomonnaie aux États-Unis.

« En ce qui concerne les prochaines étapes, en novembre, la SEC et Ripple déposeront des mémoires en réponse et, à partir de là, attendront la décision du juge sur les requêtes », ajoute le rapport.

Le XRP a baissé de 2,4 % au cours des dernières 24 heures pour s’établir à 0,46 $ au moment de la rédaction, mais a gagné 3,7 % au cours de la semaine dernière. Contrairement à une foule d’autres actifs majeurs qui ont atteint de nouveaux sommets historiques l’année dernière, le pic de XRP était il y a près de cinq ans à 3,40 $ le 7 janvier 2018.