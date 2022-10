Prédiction des prix d’Elrond : EGLD prévoit un crash de 15 % après une course explosive | Cryptomonnaie

Le prix d’Elrond freine son ascension de 30% à 60 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une baisse de 14 % à 48,50 $ à mesure que des signaux de vente émergent.

Une clôture quotidienne en chandelier qui transforme l’obstacle de 59 $ en un niveau de support invalidera la thèse baissière d’EGLD.

Le prix d’Elrond a atteint une impasse après que le récent rallye ait bloqué les cornes avec un niveau de résistance de quatre mois. L’absence de pression d’achat associée à l’épuisement des acheteurs pourrait être la clé du déclenchement d’un recul pour EGLD.

Elrond Prix décide de perdre du poids

Le prix d’Elrond a augmenté d’environ 30 % entre le 27 septembre et le 27 octobre, marquant la limite supérieure de la fourchette de 38 $ à 59 $. Bien qu’EGLD ait brièvement dépassé cette consolidation, il n’a pas réussi à maintenir l’élan haussier, ce qui a entraîné une rentrée à l’intérieur de la fourchette le 17 août.

Depuis ce moment, Elrond Prix a tenté de se libérer à plusieurs reprises, mais a échoué. Le dernier retest témoigne de l’importance de l’obstacle de 59 $. Pour ajouter à cette perspective baissière, EGLD a produit une série de sommets plus élevés entre le 4 et le 27 octobre, tandis que l’indice de force relative (RSI) a établi des sommets plus bas.

Cette formation technique est appelée divergence baissière et indique que l’altcoin se rallie plus haut alors que l’élan diminue. En raison de ce signal, le prix d’Elrond va probablement chuter. Les niveaux de support qui pourraient absorber la pression de vente entrante incluent 51,17 $. Une rupture de cette barrière pourrait voir EGLD retester 48,50 $, ce qui est le point médian de la fourchette susmentionnée.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à une baisse de 14 % à 48,50 $ dans les prochains jours.

Graphique EGLDUSDT sur 12 heures

D’un autre côté, si les acheteurs mis à l’écart interviennent, le prix d’Elrond pourrait passer à travers et transformer l’obstacle de 59 $ en un plancher de support. Cela renforcera la confiance des investisseurs et pourrait déclencher une nouvelle augmentation de la pression d’achat.

Un tel développement invalidera la thèse baissière du prix d’Elrond et propulsera potentiellement l’altcoin à 69,40 $.

Noter:

La vidéo ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix d’Elrond.