Le commissaire de la CFTC compare le risque de contagion cryptomonnaie à la crise financière de 2008 | Cryptomonnaie

Le commissaire avertit que les vulnérabilités observées sur les marchés de la cryptomonnaie sont similaires à celles observées lors de la crise financière mondiale et demande que l’agence reçoive une autorité supplémentaire.

Christy Goldsmith Romero, de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a cité l’effondrement de l’écosystème Terra et ses effets de flux comme un exemple de la façon dont les risques de contagion au sein des marchés de la cryptomonnaie sont similaires à ceux rencontrés par le système financier traditionnel (TradFi) au cours de la crise financière mondiale (GFC) de 2008.

Romero a suggéré dans un discours prononcé lors du forum sur la cryptomonnaie de l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) le 26 octobre que des liens accrus entre les marchés de la cryptomonnaie et TradFi augmentent le risque posé par la cryptomonnaie pour la stabilité financière globale, notant :

Le marché des actifs numériques reste relativement petit et contenu par rapport au niveau de risque systémique qui viendrait avec une plus grande échelle ou des interconnexions avec le système financier traditionnel. Mais ce ne sera peut-être pas le cas dans un avenir proche, compte tenu notamment de l’intérêt croissant de la finance traditionnelle.

Un domaine de TradFi que le commissaire préférerait rester éloigné de la cryptomonnaie est la retraite et les fonds de pension, une opinion qui a probablement été influencée par les événements récents au Royaume-Uni où les problèmes de fonds de pension ont nécessité l’intervention de la Banque d’Angleterre.

J’ai de sérieuses inquiétudes quant à la possibilité que les pensions et les fonds de retraite investissent dans #Cryptomonnaie – Commissaire Christy Goldsmith Romero (@CFTCcgr) 27 octobre 2022

Alors que Romero avertit les États-Unis de ne pas précipiter les réglementations, elle soutient une approche «même risque, même résultat réglementaire» à mesure que le niveau de risque posé par l’industrie de la cryptomonnaie augmente, suggérant:

« Semblable aux réformes d’après-crise, le Congrès peut faire face aux risques de stabilité financière en accordant une autorité supplémentaire à la CFTC. »

La GFC a vu le jour après que les banques ont commencé à prêter de manière imprudente à des personnes n’ayant pas les moyens de rembourser intégralement leurs hypothèques. Ces prêts hypothécaires « subprime » ont été regroupés et vendus comme des produits d’investissement sûrs avant que les défaillances ne déclenchent un effet d’entraînement qui s’est propagé à travers le monde.

Alors que la CFTC est souvent considérée comme le régulateur le plus respectueux de la cryptomonnaie par rapport à la Securities and Exchange Commission (SEC), elle semble tenter de changer cette image dans le cadre de sa tentative d’obtenir une plus grande surveillance réglementaire après avoir révélé qu’elle avait lancé 18 mesures d’exécution. sur le secteur tout au long de l’exercice 2022.

L’une des actions les plus récentes de la CFTC a été l’amende infligée à l’Ooki DAO et à ses membres, qui a été vivement critiquée par un commissaire de la CFTC et des membres de la communauté crypto, qui l’ont qualifiée de « réglementation flagrante par l’application ».

Avant cette action, les organisations autonomes décentralisées (DAO) étaient considérées par de nombreux partisans comme étant « au-dessus des lois », et ont abouti à la formation d’entités juridiques au sein des DAO afin de limiter la responsabilité.