Prédiction de prix Ethereum : ETH offrira une opportunité d’accumulation avant de revoir 2 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum pourrait connaître une vente rapide lors de la rupture de l’EMA de 100 jours à 1 494 $.

Les acheteurs mis à l’écart peuvent accumuler des ETH autour de 1 400 $ avant que la prochaine étape ne propulse l’altcoin à 2 000 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de support de 1 343 $ invalidera la thèse haussière du jeton de contrat intelligent.

L’action des prix d’Ethereum dépeint des traders épuisés après un mouvement explosif au cours des cinq derniers jours. Cette reprise est actuellement confrontée à un obstacle important et est susceptible de revenir à des niveaux de support stables pour faire le plein. Le rallye qui en résulte pourrait propulser l’ETH à des niveaux psychologiques critiques.

Le prix Ethereum prêt pour un nouveau défi

Le prix d’Ethereum a montré une incroyable résilience autour du niveau de support de 1 280 $, ce qui a conduit à une consolidation serrée et à un mouvement latéral. L’évasion, cependant, a été tout aussi impressionnante puisque l’ETH a bondi de 25% en moins de cinq jours et a établi un sommet local à 1 594 $.

Alors que de nombreux investisseurs ont été pris au dépourvu par cette explosion soudaine, il s’agissait d’une décision évidente, comme indiqué dans notre article précédent. Au fur et à mesure que nous avançons, l’ETH pourrait revenir à la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 100 jours à 1 494 $ alors que les investisseurs enregistrent des bénéfices.

Une ventilation de ce niveau ouvrira la voie à un nouveau test du niveau de support de 1 400 $ qui coïncide avec l’EMA de 50 jours. S’accumuler autour de ce niveau serait un scénario idéal pour la prochaine étape qui pourrait propulser le prix d’Ethereum à 1 784 $.

En fonction des conditions du marché et de la dynamique haussière, le prix d’Ethereum pourrait renverser cet obstacle et viser le niveau psychologique de 2 000 $. Au total, cette décision constituerait un gain de 44% pour les investisseurs et est probablement là où la hausse est plafonnée pour l’ETH.

Graphique ETHUSDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Ethereum, le niveau de support de 1 400 $ est crucial et doit être défendu à tout prix. Une rupture de ladite barrière pourrait indiquer deux choses : les investisseurs ne sont pas sûrs et enregistrent des bénéfices, et/ou les vendeurs submergent la pression d’achat.

Quoi qu’il en soit, un chandelier quotidien proche du niveau de support de 1 343 $ invalidera la thèse haussière de l’ETH. Un tel développement déclenchera probablement une nouvelle augmentation de la pression de vente et fera chuter le prix d’Ethereum pour revenir sur le pied de 1 280 $.