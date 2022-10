Elon Musk conclut enfin un accord pour acheter Twitter, rapporte CNBC | Cryptomonnaie

Le rachat de Musk a eu lieu après un long va-et-vient entre les deux parties.

Le PDG de Tesla (TSLA), Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, a finalement conclu son accord pour acheter la plateforme de médias sociaux Twitter (TWTR), a rapporté CNBC, citant des sources. La clôture de l’accord faisait face à une date limite de ce vendredi à 17 h HE lorsqu’un procès précédemment reporté intenté par Twitter contre Musk pour faire avancer l’accord aurait repris.

L’accord, qui a été annoncé pour la première fois en avril, a rencontré plusieurs obstacles en cours de route, notamment les inquiétudes de Musk concernant le nombre de spambots sur Twitter, tandis que Twitter a adopté à un moment donné une pilule empoisonnée pour bloquer la prise de contrôle.

Mais plus tôt ce mois-ci, Musk a proposé de poursuivre l’accord au prix initialement convenu de 44 milliards de dollars, soit 54,20 dollars par action, selon une lettre des avocats de Musk aux avocats de Twitter qui a également été déposée auprès de la SEC.

Le cours de l’action de Twitter était de 53,70 $ à la clôture du marché tandis que le dogecoin (DOGE), la crypto-monnaie préférée de Musk, qui, selon lui, pourrait être utilisé pour certains paiements sur Twitter, s’échangeait de 2,3 % à 00 h 43 UTC, après avoir augmenté de 16 % avant l’achèvement de l’affaire.

Les plans de cryptomonnaie potentiels pour Twitter restent flous. En juin, Musk a discuté de la logique pour Twitter d’intégrer les paiements numériques dans son service, tandis que Twitter avait précédemment ajouté des pourboires en bitcoins en 2021 sous le PDG de l’époque, Jack Dorsey, et avait ajouté des portefeuilles éther à la fonctionnalité plus tôt cette année. Twitter est également devenu la première entreprise à essayer un nouveau programme du processeur de paiement Stripe, qui a annoncé en avril une fonctionnalité permettant les paiements en USDC via Polygon.

Dans l’ensemble, la prise de contrôle de Musk est présentée comme une victoire pour la communauté crypto. « Au cours des dernières années, Elon a exprimé très clairement sa position sur la crypto et la blockchain. Musk comprend Web3 et comprend le potentiel de la technologie blockchain qui contribuera à faire avancer l’adoption », a déclaré Ben Weiss, PDG de la société Bitcoin ATM CoinFlip, dit CoinDesk.

« La décentralisation est une possibilité réelle pour Twitter », a également noté Weiss. « Ces dernières années, les fermetures et les interdictions sont devenues plus courantes. Quelle que soit votre position sur la question, la décentralisation enlève le pouvoir aux entreprises et le redonne aux utilisateurs. »