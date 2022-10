Le prix d’Avalanche se prépare-t-il à une autre vente ? | Cryptomonnaie

Le prix de l’avalanche montre une divergence baissière entre les sommets actuels et les sommets établis en septembre près de 22 $.

L’indicateur de profil de volume montre que la tendance haussière actuelle est moins puissante que la baisse précédente.

Cette thèse reste neutre sur la base des facteurs mentionnés ci-dessous.

Avalanche est à la croisée des chemins alors que le prix oscille sous une zone de support précédente. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement.

Prix ​​d’avalanche à un point décisif

Le prix d’AVAX a augmenté de 11 % au cours de la dernière semaine d’octobre. Le mouvement vers le nord a été catalysé le 25 octobre lorsque les traders ont franchi les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours. Un afflux de volume accompagne l’ascension récente ; cependant, il n’est pas plus grand que le modèle de volume de la tendance baissière précédente.

Le prix Avalanche se vend actuellement aux enchères à 17 $. Plusieurs bougies doji sont affichées juste en dessous d’une zone de support précédemment cassée. L’indice de force relative montre le prix AVAX aux limites lorsqu’un rallye correctif devient une vague impulsive. Il y a une divergence entre le plus haut actuel et les plus hauts de septembre à 22 $.

Graphique AVAX USDT sur 12 heures

Compte tenu de ces facteurs, se positionner maintenant sur le cours de l’Avalanche est un pari risqué. AVAX devra franchir la barrière des 18 $ si le marché est véritablement haussier. Ce faisant, les haussiers pourraient continuer à se rallier vers 20 $ pour une hausse supplémentaire.

Au contraire, l’échec à franchir le nouveau niveau de résistance pourrait conduire à un événement de liquidation ciblant les plus bas à 14,70 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 15% par rapport à la valeur marchande actuelle.

