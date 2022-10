Polygon s’associe au support de communication inter-chaînes Axelar pour connecter les Supernets Polygon | Cryptomonnaie

Polygon Supernets pourra transférer des actifs dans les deux sens avec l’aide d’Axelar.

L’intégration d’Axelar supprimera le besoin d’échanges décentralisés (DEX) sur chaque Supernet pour les solutions de liquidité inter-chaînes.

Un écosystème plus fort et plus efficace agira en faveur de MATIC, qui se négocie actuellement juste en dessous de 1 $.

La prospérité de Polygon sur le marché de la cryptomonnaie semble s’étendre à mesure que la chaîne DeFi améliore l’infrastructure inter-chaînes. S’appuyant sur le même principe, Polygon s’est associé à Axelar, connu pour fournir des communications inter-chaînes sécurisées afin d’apporter une interopérabilité inter-chaînes aux Supernets Polygon.

Polygon étend ses bras

Dans une annonce jeudi, Axelar a déclaré qu’il s’associerait à Polygon. Cet accord apportera une communication inter-chaînes sécurisée aux Polygon Supernets. Ces Supernets agissent essentiellement comme des chaînes spécifiques aux applications hautes performances permettant aux utilisateurs de personnaliser la chaîne en fonction du type de dApps qu’elle héberge.

Ce partenariat permettra également aux utilisateurs de Polygon dApps d’accéder aux principaux projets de métaverse, de jeu, d’entreprise, DeFi et de divertissement du Polygon Supernet. Commentant ce partenariat, le directeur général de Supernets chez Polygon, Parth Pathak, a déclaré :

« L’infrastructure inter-chaînes d’Axelar permettra aux développeurs de créer des dApps inter-chaînes sur Polygon Edge qui composent la liquidité et les fonctionnalités sur Web3. Cela permet des opérations complexes – par exemple, l’emprunt-prêt inter-chaînes, en utilisant les NFT comme garantie. Polygon Supernets crée le premier écosystème Web3 interconnecté au monde grâce à l’adoption massive de plusieurs chaînes via des expériences en un clic, pour les utilisateurs de jeux, d’entreprise, de NFT et de DeFi. »

De plus, ce partenariat éliminerait le besoin pour Polygon Supernets d’avoir leur propre DEX. Étant donné qu’Axelar fournira des solutions de liquidité inter-chaînes faciles, les DEX ne seront plus nécessaires à partir de maintenant pour ces Supernets.

La croissance du Polygon affecte MATIC

MATIC est certainement impacté par les développements dans et autour de l’écosystème Polygon. Plus tôt cette semaine, comme l’a rapporté Netcost-Security, Polygon est devenu la deuxième plus grande blockchain en termes de volume quotidien de transactions DEX. Par conséquent, le prix de MATIC a également augmenté parallèlement à la tendance haussière du marché.

Cela a amené l’altcoin à s’échanger à 0,9 $, à quelques centimètres de 1 $, ce qui est un niveau psychologique critique pour le prix de MATIC.

Graphique MATIC/USD sur 1 jour

Si les signaux positifs sur le marché persistent, le prix de MATIC pourrait être en mesure de franchir une brèche et de transformer 1 $ en support.