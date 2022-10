JUST IN: Hong Kong est sur le point de légaliser le trading de Bitcoin et de crypto | Cryptomonnaie

Hong Kong cherche à s’imposer comme une plaque tournante financière en établissant un régime de licences pour le commerce de Bitcoin et de crypto-monnaie.

Les régulateurs de Hong Kong demandent l’autorisation d’autoriser l’inscription de Bitcoin avec d’autres crypto-monnaies.

Hong Kong tient à revigorer sa réputation de centre financier mondial grâce à son acceptation des crypto-monnaies.

Hong Kong aspire à être une plaque tournante financière avec un régime de licences pour les crypto-monnaies comme le Bitcoin et les altcoins. Une fois que Hong Kong aura légalisé le commerce des crypto-monnaies, il cherchera à faire appliquer les licences dès mars 2023.

Hong Kong va légaliser le commerce de détail de Bitcoin et de crypto

Hong Kong vise à s’imposer comme un centre financier clé et prévoit de lancer un régime de licences pour la cryptomonnaie afin de permettre le commerce de détail de Bitcoin et d’altcoins. Bloomberg a rapporté que Hong Kong a dévoilé des plans pour légaliser le trading de crypto et contredire l’interdiction par la Chine des services de trading d’actifs numériques au détail.

Le régime obligatoire de licences cryptomonnaies pourrait être appliqué dès mars 2023 et les régulateurs demandent l’autorisation d’autoriser l’inscription de Bitcoin. La ville n’a pas l’intention d’approuver un actif particulier et le calendrier pour mettre le plan en action. Les plates-formes et les projets demanderaient une licence pour offrir le commerce de détail de crypto, ont déclaré des sources proches du dossier dans le rapport Bloomberg.

Les partisans estiment qu’il est probable que les exigences d’inscription pour les crypto-monnaies comme le Bitcoin et les altcoins seront basées sur la liquidité de la valeur marchande et l’appartenance à des indices crypto tiers.

La ville s’oriente vers un environnement réglementaire crypto plus convivial pour attirer les échanges de crypto-monnaie et les projets établis à Hong Kong. Des sources proches du dossier ont demandé à Bloomberg de ne pas les nommer puisque l’information n’est pas encore publique.

Hong Kong et la Chine ont des positions opposées sur le traitement des crypto-monnaies et du commerce de détail. La ville a ses propres systèmes financiers et judiciaires séparés de la partie continentale de la Chine, et le cadre « Un pays, deux systèmes ».

Leonhard Weese, co-fondateur de la Bitcoin Association of Hong Kong aurait déclaré :