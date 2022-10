Google présente un service d’hébergement de nœuds pour le développement Web3 avec prise en charge d’Ethereum | Cryptomonnaie

Google étant l’une des plus grandes entreprises au monde, détient une influence considérable sur les gens. Ainsi, son avènement dans l’espace blockchain et web3 attire également une attention particulière sur le secteur, ce qui correspond à la situation actuelle.

Google a annoncé le lancement de son nouveau service d’hébergement de nœuds entièrement géré pour les blockchains appelé Blockchain Node Engine.

Ce service apportera un support important aux entreprises du web3 qui ont besoin de nœuds dédiés pour relayer les transactions, déployer des contrats intelligents, etc. Les services de Blockchain Node Engine permettent aux entreprises de réduire les opérations de nœud.

Expliquant la même chose, l’annonce de Google disait,

« Aujourd’hui, le déploiement manuel d’un nœud est un processus chronophage qui implique de provisionner une instance de calcul, d’installer un client Ethereum (par exemple, geth) et d’attendre que le nœud se synchronise avec le réseau. La synchronisation d’un nœud complet à partir du premier bloc (c’est-à-dire « genesis ») peut prendre plusieurs jours. Le moteur de nœuds Blockchain de Google Cloud peut accélérer et faciliter ce processus en permettant aux développeurs de déployer un nouveau nœud en une seule opération et de spécifier la région et le réseau souhaités (mainnet, testnet).