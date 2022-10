De courtes liquidations d’une valeur de 1,2 milliard de dollars frappent les commerçants de crypto comme la peste | Cryptomonnaie

Alors que Bitcoin, Ethereum et plusieurs altcoins ont généré des gains massifs du jour au lendemain, une série de liquidations courtes a été déclenchée.

Sur la base des données du tableau de bord d’IntoTheBlock, le total des liquidations de shorts en crypto a dépassé 1,2 milliard de dollars.

L’échange FTX représente près de 80% des liquidations de crypto de 1,2 milliard de dollars depuis le 25 octobre.

Avec la reprise du marché plus large de la cryptomonnaie, il y a eu une série de liquidations massives sur des bourses comme FTX. Des shorts d’une valeur de 1,2 milliard de dollars ont été liquidés depuis le 25 octobre, car les altcoins Ethereum et XRP ont généré des bénéfices pour les détenteurs.

De courtes liquidations signalent un tournant dans la crypto

Le récent pic de liquidations de crypto short est similaire aux niveaux observés en juillet 2021. Une liquidation sur une position longue/courte se produit lorsqu’une bourse ferme avec force la position à effet de levier d’un trader en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale. Lorsque cela se produit, il y a un appel de marge suivi d’une perte partielle ou totale de la marge initiale par liquidation.

Sur la base des données du tableau de bord de TheBlock, plus de 1,2 milliard de dollars de shorts cryptomonnaies ont été liquidés. Les analystes estiment que les liquidations ont peut-être contribué à une courte compression des crypto-monnaies en raison du rallye massif des altcoins comme Ethereum, Dogecoin et XRP.

Liquidations cryptomonnaies courtes à partir des données IntoTheBlock

La capitalisation boursière globale de la crypto a grimpé de 4 %, atteignant la barre des 1 000 milliards de dollars, un niveau que l’industrie a atteint en août 2022. Depuis le 25 octobre, environ 205 000 transactions ont été liquidées sur les bourses avec la flambée des prix de la crypto. L’échange FTX de Samuel Bankman-Fried représente 72% des liquidations courtes selon le tableau de bord de données de TheBlock.

Nombre de liquidations cryptomonnaies sur les échanges à partir des données IntoTheBlock

Les commerçants qui utilisent depuis longtemps des crypto-monnaies comme Bitcoin ont subi plus de 99 millions de dollars de liquidations sur les échanges d’actifs numériques. Alors que FTX a enregistré plus de 519 millions de dollars en liquidations courtes, la principale plate-forme d’échange de crypto OKX a enregistré 71 millions de dollars et Binance a enregistré 46 millions de dollars.

Les liquidations attribuées aux positions longues et courtes de Bitcoin s’élevaient à plus de 368 millions de dollars. De plus, il y a eu un pic d’intérêt ouvert, ce qui implique que les traders veulent ouvrir plus de positions en prédiction d’une hausse des prix d’un actif.