Prix ​​Dogecoin: DOGE grimpe de 20% du jour au lendemain, les transactions de baleines atteignent un sommet de deux mois | Cryptomonnaie

Dogecoin a dépassé 0,072 $ pour la première fois en 10 semaines parallèlement à la cassure d’Ethereum au cours des deux derniers jours.

Les transactions de baleines et le volume des échanges ont atteint les niveaux d’août, entraînant une augmentation de l’activité en chaîne par les grands investisseurs de portefeuille dans Dogecoin.

Les analystes ont prédit une hausse de 12,8 % du prix du Dogecoin, fixant un objectif haussier de 0,088 $.

La pièce Meme Dogecoin a vu son prix grimper à la fin de l’évasion massive d’Ethereum au cours des deux derniers jours. Les transactions Dogecoin et le volume des échanges ont atteint les niveaux observés en août. La pièce meme a généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs.

Dogecoin et Shiba Inu ont généré des gains massifs pour les détenteurs

Les crypto-monnaies ont organisé une reprise massive du marché, avec des pièces de monnaie comme Dogecoin et Shiba Inu organisant des hausses de prix à deux chiffres. Après la vente massive de pièces de monnaie de la semaine dernière, le prix Dogecoin a rompu sa tendance à la baisse, a achevé sa reprise et a atteint un nouveau sommet mensuel de 0,076 $.

DOGE a rapporté aux détenteurs plus de 30% de gains au cours de la semaine dernière et 12% de gains du jour au lendemain. La dixième plus grande crypto-monnaie a une capitalisation boursière de 10,5 milliards de dollars. Bien qu’il ait atteint un nouveau sommet mensuel, l’actif continue de se négocier à 89,5 % en dessous de son sommet historique de 0,73 $.

L’activité en chaîne de Dogecoin a atteint un sommet et le volume des échanges a dépassé 682 millions de dollars le 26 octobre. Le volume des échanges de Dogecoin a augmenté de 178 % par rapport à la veille. La hausse des prix de DOGE a inversé ses pertes hebdomadaires et mensuelles et l’actif a enregistré des gains de près de 30 % d’un mois sur l’autre.

Le volume des échanges de Dogecoin a grimpé

Dogechain, une plate-forme blockchain récemment lancée qui permet aux utilisateurs de relier Dogecoin et de l’utiliser pour DeFi, NFT et d’autres plans révélés pour l’avenir. La solution de mise à l’échelle de la couche 2 n’a pas de développeurs de l’écosystème Dogecoin. L’annonce de Dogechain concernant le jalonnement sur la plate-forme a alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs de DOGE. Les utilisateurs qui verrouillent leurs jetons DC (Dogechain) en échange d’un autre jeton – veDC pourront participer à la gouvernance et s’engager dans des projets tiers.

Les utilisateurs participant à la plate-forme de jalonnement de Dogechain verrouillent leurs jetons pendant un mois à quatre ans. Cela réduirait la circulation des jetons DC et soulagerait la pression de vente sur celui-ci. En même temps, cela augmente l’utilité de Dogecoin.

Les analystes ont fixé un objectif de 0,088 $ pour le prix Dogecoin

Valdrin Tahiri, analyste crypto a évalué le graphique des prix Dogecoin et en train de dépasser la résistance à 0,66 $, DOGE a rompu sa tendance à la baisse. L’actif a atteint un nouveau sommet mensuel de 0,076 $ et les analystes ont fixé un objectif haussier de 0,088 $ pour la pièce meme. Une baisse en dessous de 0,055 $ invaliderait la thèse haussière.

Tableau des prix DOGE-USDT