Prédiction du prix des pièces Binance : l’élan haussier s’estompe alors que BNB fait face à une retraite de 14 % | Cryptomonnaie

La cassure du prix de Binance Coin en milieu de semaine s’arrête à 290 $.

Binance Exchange lance son nouveau service oracle pour prendre en charge les applications sur la chaîne BNB.

Plusieurs signaux de vente pourraient condamner le prix de Binance Coin à un retracement de 14 % à 258 $.

Le prix de Binance Coin est à un moment critique, la zone d’approvisionnement à 290 $ étant susceptible de déterminer la direction qu’elle pourrait prendre à l’avenir. Les investisseurs ont les yeux rivés sur 300 $, comme indiqué dans cet article de mercredi,

BNB avait marqué ce niveau de prix lors de sa précédente évasion, mais le jeton d’échange natif a chuté comme un poids mort en raison d’un piratage de pont blockchain de 100 millions de dollars. Une reprise s’est ensuivie peu de temps après, récompensant les investisseurs patients. Cependant, les mêmes gains semblent menacés, la BNB envisageant une correction de tendance de 14 %.

Le service oracle de Binance est en ligne

Mercredi, la plus grande bourse au monde en volume, Binance, a lancé un service oracle. Selon la plateforme de trading basée à Malte, le service d’actualités bénéficiera à plus de 1 400 applications actuellement en cours d’exécution sur la chaîne BNB.

Les oracles font référence à des services tiers qui extraient des données externes vers une blockchain. Ils sont essentiels pour accéder à des données précises pour les applications DeFi (finance décentralisée) et d’autres produits connexes basés sur la blockchain. Les données peuvent être différentes, y compris les informations sur les prix.

« Binance Oracle émergera comme un contributeur important à Web3 en offrant un réseau oracle stable, fiable et efficace avec des fonctionnalités complètes de précision et d’accessibilité », a déclaré Gwendolyn Regina, directrice des investissements chez BNB Chain.

Le prix de Binance Coin pourrait offrir des positions courtes rentables

Le prix de Binance Coin a dansé entre une fourchette illustrée par deux bandes grises sur son graphique de huit heures. La limite supérieure de la fourchette à 300 $ a été testée trois fois au cours des dix dernières semaines. Fait intéressant, les traders ont également respecté le support établi autour de 250 $, laissant BNB dans la fourchette.

Graphique BNB/USD sur huit heures

Maintenant, Binance Coin semble avoir épuisé sa cassure haussière en milieu de semaine à 290 $, un mouvement qui soulève des questions quant à savoir s’il retrouvera son élan pour marquer 300 $.

Un retracement est déjà en cours en dessous de 290 $, et le prix de Binance Coin étendra probablement la jambe baissière vers le support à 258 $ – un objectif égal à la distance entre les limites supérieure et inférieure du canal de fourchette. Un mouvement comme celui-ci pourrait réduire ses chances de grimper à 300 $. L’indicateur OBV (On Balance Volume) révèle que les vendeurs sont prêts à prendre le contrôle au milieu d’un pic de volume négatif.

Graphique sur quatre heures BNB/USD

L’indicateur séquentiel TD ajoute de la crédibilité aux perspectives baissières décrites. Cet indicateur présentait une bougie verte neuf, ce qui implique que les acheteurs perdent progressivement leur emprise sur le prix alors que les vendeurs se préparent à prendre les rênes.

Les positions courtes sont recommandées après l’apparition du signal de vente, mais les traders doivent confirmer que le plus haut des bougies six et sept dans le décompte est dépassé par le plus haut des barres huit ou sept. La dernière fois (le 5 octobre), l’indicateur TD Sequential a émis un signal de vente similaire, le prix de Binance Coin a plongé de 13,47 % et a testé le support à 258 $.