Le prix du SOL dépasse les 30 $ tandis que le TVL de Solana glisse sous la barre du milliard de dollars | Cryptomonnaie

Le prix de Solana marche contre toute attente pour récupérer les gains supérieurs à 30,00 $ du support à 26,85 $.

Le DeFi TVL de SOL chute à 919,14 millions malgré le rallye de soulagement du marché de la cryptomonnaie cette semaine

Le prix de Solana doit transformer le SMA de 200 jours en support pour esquiver une potentielle correction de tendance.

Le prix de Solana change de mains à 31,86 $ après s’être appuyé sur un rallye de soulagement du marché de la cryptomonnaie en milieu de semaine. Comme indiqué dans cet article, le prix de Binance Coin était de 290 $ mercredi tandis que le prix d’Ethereum s’échangeait à 1 553 $ jeudi. Le marché étant généralement haussier, le jeton de contrats intelligents compétitif SOL a le potentiel d’effacer la résistance à 32,30 $ alors que les traders poussent à 39,00 $.

Solana TVL glisse sous le milliard de dollars

Solana est récemment devenue une force avec laquelle il faut compter dans DeFi (finance décentralisée) grâce à sa blockchain rapide et ses faibles frais de transaction. La TVL (Total Value Locked) de la plate-forme est un agrégat de tous les jetons déposés dans diverses fonctions d’un protocole DeFi comme Solana – englobant les pools de jalonnement, de prêt et de liquidité.

Le marché baissier de 2022 a été difficile pour le secteur DeFi, la TVL chutant sur toutes les plateformes. Le TLV de Solana a maintenu une tendance à la baisse depuis son sommet historique de 10,08 milliards de dollars au début de novembre 2021. Selon DefiLlama, le TLV de la plate-forme s’élève désormais à 919 millions de dollars après avoir perdu la barre du milliard de dollars.

Les plates-formes avec une croissance TLV négative doivent rattraper leur retard en termes de liquidité, de convivialité et de popularité. Ce sont, dans une large mesure, les éléments constitutifs d’un projet de cryptomonnaie réussi. Par conséquent, avec la TVL de Solana en baisse constante, la liquidité est vouée à diminuer parallèlement à la baisse des rendements.

Solana TVL – DéfiLlama

Le prix de Solana fixe les yeux sur 39,00 $

Solana prend une pause entre deux niveaux critiques – son support immédiat à 38,2 % au niveau de Fibonacci (30,96 $) et une résistance de confluence à 32,20 $. Ce niveau de confluence clé a été renforcé par le SMA (Simple Moving Average) à 200 jours (violet) et le niveau de retracement de Fibonacci à 50 %.

Étant donné que l’indicateur OBV (On Balance Volume) et le MACD (Moving Average Convergence Divergence) affichent des perspectives positives, le prix de Solana pourrait éventuellement dépasser la congestion des vendeurs mise en évidence à 32,30 $.

Graphique SOL/USD sur huit heures

Les traders qui ont raté le passage du support à 26,85 $ peuvent rechercher de nouvelles entrées au-dessus du SMA de 200 jours pour un objectif de prise de profit conservateur au Fibonacci de 61,8 % (33,80 $). Les traders obstinément haussiers peuvent attendre que le prix de Solana effectue une correction de tendance haussière de 100 % à 39,00 $.

D’un autre côté, un retracement sous le support immédiat de SOL à 30,96 $ ne doit pas être exclu, surtout si les traders ne parviennent pas à dépasser la résistance au 200 SMA. Les positions courtes peuvent être saisies légèrement en dessous du support mentionné ci-dessus pour un objectif de profit au 50 SMA (en rouge), légèrement au-dessus d’une ligne de tendance descendante à partir du 13 septembre.