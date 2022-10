L’action sur les prix LUNA de Terra prend du recul alors que la BCE laisse tomber la balle | Cryptomonnaie

L’action des prix de Terra « glisse dans le gâteau » en dépassant le niveau de 38,2 % de Fibonacci.

L’action des prix de LUNA cède contre le dollar, ce dernier revenant lentement plus fort après une courte interruption.

Lagarde de la BCE ne dévoile aucune nouvelle surprise, aidant le dollar à se redresser – un point négatif pour les cryptos.

L’action des prix de Terra (LUNA) retombe au premier niveau de support alors que l’action des prix commence à vaciller, avec un peu de force du dollar revenant sur les marchés alors que l’euro redescend sous la parité après la réunion de la BCE. Alors que le PIB américain se maintient de façon inattendue, le dollar fort s’est peut-être un peu affaibli, mais ce n’est pas encore du passé.

Le prix de LUNA n’est pas à la hauteur des traders du dollar

L’action sur les prix de Terra, bien que très éloignée de la BCE, voit les répercussions de la décision sur les taux et de la conférence de presse. La hausse de 75 points de base a été si bien communiquée qu’elle était très attendue, et comme elle a répondu aux attentes, une vente a commencé. Quelques minutes seulement après cette communication initiale, le PIB américain est ressorti à 2,6 % contre -0,6 % QoQ et a agi comme un coup de pouce. Les États-Unis eux-mêmes et le dollar surperforment toujours, ce qui indique que la force du dollar est toujours là pour rester, d’autant plus qu’il n’y a pas encore de preuve d’un ralentissement de l’économie américaine en plein essor.

L’action des prix de LUNA est donc incapable de dépasser le niveau de 38,2 % de Fibonacci à 0,000314 $. Au lieu de cela, un rejet est sur le point de se produire, le dollar repoussant tout mouvement haussier et l’action des prix recherchant un support proche de 0,000306 $ à la place. Attendez-vous à voir une éventuelle nouvelle poussée à la baisse une fois que la session américaine prendra le relais à la clôture de la session européenne, et une éventuelle baisse vers 0,000300 $.

LUNA/USD Graphique journalier

Bien sûr, le rallye sur le dos du dollar plus faible a été substantiel. Avec le risque à venir aux États-Unis à moyen terme et l’incertitude potentiellement persistante autour de la décision sur les taux de la Fed, l’EURUSD pourrait bondir à la hausse une fois la poussière retombée après la réunion de la BCE. Cela indiquerait que l’action des prix de LUNA pourrait augmenter en raison de la faiblesse renouvelée du dollar. Le niveau de Fibonacci de 38,2 % pourrait alors finalement être cassé, entraînant un rallye vers 0,000350 $.