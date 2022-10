Prix ​​​​XRP: les adresses détenant XRP dépassent 4,34 millions et franchissent une nouvelle étape | Cryptomonnaie

La confiance des investisseurs dans Ripple a récemment augmenté avec la flambée des adresses détenant XRP.

Sur la base des données du validateur XRP Rich-List.Info, le nombre total d’adresses se situe actuellement à 4,34 millions.

Le prix du XRP est resté largement inchangé au cours de la semaine dernière.

La confiance des détenteurs de XRP dans l’altcoin a augmenté alors que le nombre d’adresses détenant XRP a dépassé 4,34 millions. Les promoteurs ont noté un pic du nombre total d’adresses détenant XRP au cours des 25 derniers jours. Le développement intervient alors que le géant du paiement voit une percée positive dans son dossier contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, sur la question de savoir si Ripple doit être classé comme un titre ou non.

Les adresses XRP franchissent une nouvelle étape

Sur la base des données du validateur XRP Rich-List.Info, le nombre total d’adresses contenant XRP est actuellement de 4 341 298 (4,34 millions). Selon les données, 29 883 nouvelles adresses ont été ajoutées au cours des 25 derniers jours.

Adresse du portefeuille XRP de Rich-List.Info

Cette hausse survient après un autre développement de l’implication de Ripple dans une querelle juridique avec le régulateur financier américain, la SEC. Dans le dernier développement, l’avocat du géant du paiement a eu accès à des documents clés liés à ce que l’on appelle le discours de Hinman.

William Hinman était directeur de la division des finances des sociétés à la SEC en 2018 et a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) n’étaient pas des titres. Ripple a fait valoir que le discours reflète les opinions de la SEC telles qu’elles ont été informées par des experts juridiques qui y travaillent. Depuis un certain temps, ils tentent de faire inclure comme preuve des documents – des courriels, par exemple – écrits par ces experts à Hinman, qu’ils prétendent avoir utilisés lors de la rédaction de son discours.

Avec l’accès à ces documents désormais accordé, la société blockchain a enregistré une victoire significative dans le procès et ravivé la confiance des détenteurs de XRP dans l’actif. Le fait que l’avocat de Ripple ait eu accès au discours de Hinman et aux documents connexes a également renforcé la confiance des investisseurs.

L’intérêt pour XRP augmente au milieu de l’évolution du procès

Les développements positifs dans l’affaire SEC contre Ripple combinés à l’augmentation du nombre d’adresses détenant du XRP sont deux facteurs clés qui font grimper le prix de l’altcoin. Le XRP a généré des gains de près de 5 % au cours de la semaine dernière.

Nathan Pidcock, analyste crypto et trader, estime que le prix du XRP doit dépasser le niveau de 0,4986 $ pour confirmer un renversement de tendance haussier dans l’altcoin.

Tableau des prix XRP-USDT